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Nogomet

Guberac po incidentu v Kopru: 'Tega ne odobravam'

Koper, 29. 07. 2026 08.05 pred 12 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
Š.Z.
FC Koper - NK Bravo

Po incidentu po tekmi med Koprom in Radomljami, ki naj bi se zgodil v in pred koprsko Bonifiko, je za oddajo 24UR ZVEČER spregovoril Ante Guberac. Predsednik FC Koper je podal svojo plat zgodbe o "tretjem polčasu", v katerem je bil udeležen njegov sin Ivica Guberac ter vodilna člana NK Radomlje Gregor in Matjaž Marinšek.

Nadaljujejo se polemike o incidentu, ki se je zgodil v Kopru med in po tekmi FC Koper in NK Radomlje. Napetosti naj bi se začele že med tekmo. Srečanje je bilo za nekaj časa prekinjeno zaradi izpada električne energije. V javnosti pa so se pojavile trditve, da naj bi iz tabora Kopra pritiskali za prekinitev tekme v trenutku, ko so Radomlje vodile z 2:0. Za to doslej ni javno predstavljenih dokazov.

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V oddaji 24UR ZVEČER je predsednik Radomelj Gregor Marinšek izjavil, da se je fizični in verbalni napad začel v prostoru pred garderobami. "Ko sem prišel v prostor pred garderobami, sem bil takoj deležen verbalnega napada Ivice Guberca, zmerjanja in neprimernih besed." Marinšek pravi, da se je zaradi napetega vzdušja želel umakniti. "Nisem mogel odpreti vhodnih vrat. Takrat so me napadle tri osebe. Dobil sem dva udarca v glavo."

Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca.
Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca.
FOTO: NZS

 

Ivica Guberac znova pod drobnogledom

V središču očitkov se je znašel športni direktor Kopra Ivica Guberac, nekdanji kapetan kluba in sin predsednika FC Koper Anteja Guberca. Po besedah Marinška se je dogajanje s stadiona preselilo pred Bonifiko, kjer naj bi več oseb, med njimi tudi Ivica Guberac, napadlo tudi njegovega sina in športnega direktorja Radomelj Matjaža Marinška, ki je prišel zaščitit očeta. Marinšek trdi, da je njegov sin pri tem utrpel poškodbe nog, reber in čeljusti.

Ime Ivice Guberca se je v preteklosti pojavljalo tudi v povezavi s kazenskim postopkom v zadevi Kobra.

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Ante Guberac je za oddajo 24UR ZVEČER poudaril, da sam pri dogodku ni bil navzoč. "Sam nisem bil zraven, težko karkoli povem, po tem incidentu so bile podane prijave z obeh strani," je povedal in dodal: "Iskreno se opravičujem vsem nogometnim navdušencem, to ne spada na stadion. Verjetno je do tega prišlo, ker so bile glave prevroče. Že danes sta se slišala naš športni direktor in športni direktor Radomelj, pogovor pa je potekal v normalnem tonu."

Na vprašanje o morebitnih sankcijah za sina je Ante Guberac odgovoril, da bo treba najprej počakati na zaključek preiskave: "Ko bo preiskava končana, bomo lahko govorili o tem, kdo je odgovoren."

Ob tem je dodal, da incidenta ne opravičuje: "Vemo, kaj pomeni nogomet. V sekundi se lahko marsikaj zgodi. Tega ne opravičujem, ampak nogomet prinaša velika čustva. Prepričan sem, da nihče ni šel v ta incident načrtno."

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FC koper NZS Radomlje Guberac
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KOMENTARJI3

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RUBEŽ
30. 07. 2026 10.09
Čudno da so vedno vmešani Guberci. No, sdj imajo zdaj na položaju Janshevega potrčka bo on uredil zadeve.
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0 0
kovanec
29. 07. 2026 14.54
Treba se je najprej naučiti slovensko in potem si lahko predsednik nekega odmevnega društva.
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bronco60
29. 07. 2026 11.37
Ma,sami balkanerosi, je bil ta star Guberac prov živčen v intervjuju.
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