Guberac po incidentu v Kopru: 'Tega ne odobravam'

Nadaljujejo se polemike o incidentu, ki se je zgodil v Kopru med in po tekmi FC Koper in NK Radomlje. Napetosti naj bi se začele že med tekmo. Srečanje je bilo za nekaj časa prekinjeno zaradi izpada električne energije. V javnosti pa so se pojavile trditve, da naj bi iz tabora Kopra pritiskali za prekinitev tekme v trenutku, ko so Radomlje vodile z 2:0. Za to doslej ni javno predstavljenih dokazov.

V oddaji 24UR ZVEČER je predsednik Radomelj Gregor Marinšek izjavil, da se je fizični in verbalni napad začel v prostoru pred garderobami. "Ko sem prišel v prostor pred garderobami, sem bil takoj deležen verbalnega napada Ivice Guberca, zmerjanja in neprimernih besed." Marinšek pravi, da se je zaradi napetega vzdušja želel umakniti. "Nisem mogel odpreti vhodnih vrat. Takrat so me napadle tri osebe. Dobil sem dva udarca v glavo."

Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca. FOTO: NZS

Ivica Guberac znova pod drobnogledom

V središču očitkov se je znašel športni direktor Kopra Ivica Guberac, nekdanji kapetan kluba in sin predsednika FC Koper Anteja Guberca. Po besedah Marinška se je dogajanje s stadiona preselilo pred Bonifiko, kjer naj bi več oseb, med njimi tudi Ivica Guberac, napadlo tudi njegovega sina in športnega direktorja Radomelj Matjaža Marinška, ki je prišel zaščitit očeta. Marinšek trdi, da je njegov sin pri tem utrpel poškodbe nog, reber in čeljusti. Ime Ivice Guberca se je v preteklosti pojavljalo tudi v povezavi s kazenskim postopkom v zadevi Kobra.