Guehijev oče: 'LGBT skupnost skuša svoja prepričanja vsiliti ostalim'

Oče angleškega reprezentanta je dodal: "LGBT skupnost skuša svoja prepričanja vsiliti ostalim. Tukaj gre za prepričanje proti prepričanju. Na koncu ima vsak pravico do svojega. Če je prepričanje do nekoga žaljivo, potem nastane problem. Ampak to zagotovo ni bil Marcov namen, njegovo sporočilo je bilo vse prej kot žaljivo."

Kapetan Crystal Palace je pojasnil, da je pristal na nošenje mavričnega kapetanskega traku v podporo skupnosti LGBT, a je želel kot zavzet kristjan dodati svoje sporočilo. "Marc je pristal na to in storil prav, ko ga je nosil. Ljduje pa se zdaj zgražajo zaradi njegovega napisa. Skušal je le uravnotežiti sporočilo," je nadaljeval John Guehi.

"FA je zadovoljna, ko navijači in nogometaši pojejo himno, ki omenja boga in religijo (God save the king, op. a.). Potem pa jih zmoti napis mojega sina. Kje je tu zdrava pamet? Kaj točno je storil narobe?" mu kar ni bilo jasno. Še toliko bolj začuden je bil, ker se je egiptovski reprezentant v dresu Ipswich Towna Sam Morsy izognil kazni s pojasnilom, da mavričnega traku ne bo nosil zaradi svojih muslimanskih nazorov.

"Ljudje bi se morali bolj osredotočiti na tiste, ki mavričnega trakova niso želeli nositi. Morsy je preprosto dejal, da je to proti njegovim verskim razlogom, in ljudje so to sprejeli. Ne vem, zakaj se je okoli Marca dvignilo toliko prahu."