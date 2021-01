Guerrico nova moč v mariborski obrambi

Po ureditvi vseh formalnosti jeIgnacio Guerrico iz Argentine dopotoval neposredno v Belek, kjer se Mariborčani mudijo na pripravah pred drugim delom sezone. 22-letni levi bočni branilec je bil nazadnje član argentinskega tretjeligaša Club Atletico Villa San Carlos, kjer se mu je nedavno iztekla pogodba.

"Po odhodu Mitje Vilerjasmo potrebovali še eno rešitev na položaju levega bočnega igralca. Da bi še z enim mlajšim nogometašem ob Kolmaniču, ki je naredil velike korake naprej, imeli pozitivno konkurenco in dodatno spodbudo. Naš izbor je Ignacio Guerrico. Veseli spoznanje, da smo uspeli v namenu, da bi oddelal z moštvom osrednji del priprav v Turčiji in verjamem, da bo ob uspešnem prilagajanju prispeval svoj delež v nadaljevanju sezone," je novinca predstavil športni direktor Štajercev Oliver Bogatinov.

"Prvi vtisi so odlični, zelo sem vesel, da sem tukaj. Prva priložnost v Evropi pomeni uresničitev mojih želja in upam, da bom v vijoličastem dresu odigral veliko dobrih tekem. Igralci, trenerji, vsi v klubu so me lepo sprejeli. Vem, kam prihajam. Doma sem se pozanimal o mestu, si ogledal fotografije Maribora. Pridobil sem informacije o klubu, zavedam se, da so cilji Maribora vedno povezani z bojem za trofejami. Trudil se bom čim prej prilagoditi na novo okolje, znanje angleščine mi bo olajšalo komunikacijo, najpomembnejše pa bo seveda igrišče. Prihajam z velikim motivom in željo po dokazovanju, da po igranju v Argentini naredim korak naprej. Mauro Camoranesimi je ob prihodu zaželel dobrodošlico, predstavil svoje zahteve in verjamem, da bo naša skupna zgodba uspešna," pa so bile prve beseda 22-letnika v novem klubu.