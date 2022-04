Guimaraes v zadnjih sekundah Newcasltu zagotovil zmago proti Leicestru

Za goste je v 19. minuti zadel Ademola Lookman, ki je zaključil uigrano akcijo iz kota. Kiernan Dewsbury-Hall je iz kota podal po tleh ob prvo vratnico, Ayoze Perez je z zunanjim delom stopala žogo preusmeril proti točki, ki označuje enajstmetrovko, Lookman pa je z močnim strelom z desnico premagal Martina Dubravko.

Domači nogometaši so izenačili v 30. minuti, ko so prav tako zadeli po kotu. Do strela z glavo je sprva prišel Emil Kraft, njegov precej slab strel pa je poskusil v gol preusmeriti Bruno Guimaraes. Leicestrov vratar in kapetan Kasper Schmeichel je sicer sprva strel zaustavil z nogama, a se je požrtvovalni Guimaraes le dokopal do žoge in jo s konicami prstov potisnil Dancu med nogama. Čeprav je glavni sodnik Jarred Gillett sprva zadetek razveljavil zaradi prekrška nad vratarjem, se je po ogledu videoposnetka premislil, saj se je Guimaraes do žoge dokopal brez prekrška.

Čeprav je vse kazalo na delitev točk, se je vztrajnost Newcastlu izplačala. Tekla je že 95. minuta, ko se je v prodor po levi strani spustil Joe Willock in z levico podal v sredino kazenskega prostora, kjer je nekoliko preusmerjeno podajo v mrežo gostov z glavo pospravil požrtvovalni Guimaraes.