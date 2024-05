Güler dokazuje, da je nekaj posebnega, pred vrati Reala pa že nov talent

Turški čudežni deček Arda Güler je v letošnji sezoni španske La Lige odigral vsega 373 minut in se v tem času podpisal pod šest zadetkov. Predvsem v zadnjih tednih je dokazal, da je kljub svoji mladosti pripravljen za igro na najvišjem nivoju, vodstvo kraljevega kluba pa je že našlo novo potencialno okrepitev, ki šteje zgolj 16 let.

OGLAS

Arda Güler se v letošnji sezoni španskega prvenstva pod zadetek podpiše vsakih 62 minut. FOTO: AP icon-expand

Arda Güler se je madridskemu velikanu pridružil julija lani, ko so galaktiki turškemu Fenerbahčeju zanj odšteli 20 milijonov evrov. Na svoj debi je moral 18-letni napadalni vezist čakati vse do januarja letos, saj je imel po odmevnem prestopu veliko težav s poškodbami. Italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti ga je sprva v ogenj pošiljal izključno ob zaključkih tekem. "Ko nisem igral, se je Ancelloti redno pogovarjal z mano in mi govoril, naj bom potrpežljiv, trdo delam in da bo kmalu prišel moj čas," je povedal Güler.

In še kako prav je imel. V zadnjih krogih španskega prvenstva ga je Italijan nekajkrat uvrstil v začetno enajsterico, mladenič pa je zaupanje opravičil z odličnimi potezami pred vrati nasprotnikov. Na gostovanju pri Real Sociedadu je zabil edini zadetek na tekmi, po enega je zadel še proti Granadi in Alavesu, na zadnji tekmi pa je ob remiju s 4:4 proti Villarealu prispeval dva gola. "Güler ima nekaj posebnega. Ta otrok je res fenomenalen," je o mladem upu povedal Ancelotti.

Arda Güler FOTO: AP icon-expand

Bodo kupili še mladega Argentinca? Medtem ko se Güler še dokončno privaja na življenje v Madridu, pa je vodstvo kluba že izkazalo interes za novega talentiranega vezista. 16-letni Franco Mastantuono že od začetka koledarskega leta igra za člansko ekipo argentinskega River Plata, v dresu katerega je na 14 tekmah sodeloval pri treh zadetkih, pogodba, ki vsebuje odkupno klavzulo v višini 45 milijonov, pa ga s klubom veže do konca leta 2026. Če bodo Madridčani zanj odšteli omenjenI znesek, bo Mastantuono postal najdražji igralec pod 17 let v zgodovini. Za enak znesek so galaktiki v preteklosti v klub pripeljali Viniciusa Juniorja in Rodryga.

Franco Mastantuono v dresu argentinske reprezentance do 17 let FOTO: AP icon-expand