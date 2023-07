Güler poljubil mamo in popihal na dušo navijačem novega kluba

"To je največji klub na svetu in zelo srečen sem, da sem postal njegov član. Veliko klubov me je skušalo privabiti, ampak Real je bil od začetka moja prioriteta," je nato povedal štirikratni turški reprezentant, za katerega je Real Madrid odštel 20 milijonov evrov.

Pred začetkom novinarske konference so Madridčani svojemu novemu nogometašu namenili nekajminutni video njegovih vrhuncev, med katerim Gülerjeva mama ni mogla zadržati solz. Zato ji je njen 18-letni sin, rojen leta 2005, najprej obrisal solze, nato pa jo objel in ji namenil še poljub na lice, s čimer je požel val odobravanja na družbenih omrežjih.

Skrivni agent Mesut Özil

Pri odločitvi za selitev na Santiago Bernabeu sta ključno vlogo, kot je razkril Güler, odigrala Carlo Ancelotti in nekdanji zvezdnik Madridčanov Mesut Özil. "Ko so se začeli pogovori, me je Ancelotti nekajkrat poklical in mi povedal, kakšne načrte ima z mano. Do njega gojim izjemno spoštovanje," je razkril 18-letnik in dodal: "Özil mi je dejal, da je Real zagotovo največji klub na svetu. Z njim imava bratski odnos in vselej je o Realu govoril z izbranimi besedami."

Pri 18 letih je bil v minulih tednih med najbolj zaželenimi nogometaši na tržišču. Tudi zato, ker je njegova odkupna klavzula znašala za trenutne razmere skromnih 20 milijonov evrov. "Veliko klubov je pokazalo zanimanje, a ko je prišel Real, so vsi ostali postali nepomembni. Gre za največji klub na svetu in niso potrebovali veliko, da so me prepričali."

Čeprav bi pri 18 letih še vedno lahko igral tudi za mladinsko selekcijo, je Güler v vseh tekmovanjih za prvo ekipo Fenerbahčeja zbral že 51 nastopov. Dosegel je devet zadetkov in 12 asistenc. "Čustveno mi je bilo zelo težko zapustiti klub, a ko te pokliče Real, je ponudbo težko zavrniti. V klubu so me razumeli in mi zaželeli vso srečo v prihodnosti," je o slovesu od istanbulskega velikana še povedal eden najbolj nadarjenih nogometašev stare celine.