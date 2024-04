Gündogan znova kritiziral soigralce: PSG-ju smo podarili zmago

"Težko je reči, ampak v teh ključnih trenutkih moraš biti prepričan, da boš prišel do žoge. Ne vem, če se je dotaknil žoge ali ni. Raje bi prejel zadetek, ali mu dovolil priložnost ena na ena z vratarjem. Ne vem ali je prišel do žoge ali ni, ampak moral bi dati priložnost vratarju, da pride do nje. Ustavi žogo, ali pa jim celo dovoli doseči gol," je potezo 25-letnega Urugvajca kritično komentiral nemški reprezentant.

Po obračunu in novem bolečem porazu v sezoni za pozabo, je podobno kot po oktobrskem domačem porazu proti Real Madridu pristop svojih mlajših soigralcev kritiziral izkušeni vezist Ilkay Gündogan . Neposredno se je dotaknil tudi poteze centralnega branilca Ronalda Arauja , ki je v 29. minuti igre pri vodstvu 1:0 in skupnem vodstvu 4:2 pred svojim kazenskim prostorom nepravilno zaustavil Bradleyja Barcolo .

V 40. minuti je sledil zadetek Osmana Dembeleja za izenačenje 1:1. Na začetku drugega polčasa je Vitinha goste popeljal v vodstvo 2:1 in skupni izid izenačil na 4:4. Tudi v tem primeru je bil Gündogan brez zadržkov kritičen. "Še ena napaka. Morali bi priti do njega in ga ustaviti. Ne smemo mu pustiti, da strelja. Bil je prost. Na to smo se pripravljali na treningih," je dejal lanski zmagovalec tega tekmovanja z Manchester Cityjem.

Tudi po zadetku Vitinhe je Barcelona še vedno bila med živimi tudi po uspešno izvedeni enajstmetrovki Kyliana Mbappeja za 3:1 v 61. minuti. Tri minute pozneje je Gündogan padel na tla v kazenskem prostoru gostov in zahteval rumen karton. Sodnik Istvan Kovacs njegovi prošnji ni ugodil, ravno obratno: "Mislim, da sem si zaslužil enajstmetrovko. Tekel sem in nasprotnik me je zelo očitno blokiral. Sodniku sem rekel, da je bila enajstmetrovka, namesto tega pa sem prejel rumen karton."

Šala Barcelone, ki se jim je teden dni pozneje maščevala ...

Barcelona je po zmagi na prvi tekmi v Parizu na svojih profilih na družabnih omrežjih objavila šaljivo sliko slovite Mona Lize v dresu Barcelone. Teden dni pozneje se je smejalo zgolj Parižanom. Najprej je uradni profil francoskega prvenstva Ligue 1 objavil fotografijo na kateri prvi zvezdnik PSG-ja Kylian Mbappe na slovito cerkev Sagrada familia obesil zastavo z grobom PSG-ja.