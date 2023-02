Gvardiol priznal, da je bil na robu prestopa iz Leipziga v Chelsea

Tekma osmine finala Lige prvakov med angleškim Manchester Cityjem in nemškim Leipzigom se neumorno bliža. Pred obračunom z aktualnimi angleškimi prvaki je spregovoril junak hrvaške reprezentance Joško Gvardiol na minulem svetovnem prvenstvu, ki je priznal, da je bil zelo blizu prestopu v londonski klub Chelsea. Dvoboj na Red Bull Areni si boste v sredo od 20.30 naprej lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Chelsea je v minulem zimskem prestopnem roku zapravil krepko čez 300 milijonov evrov, poletje prej pa Londončani tudi niso mirovali, saj so v letošnji sezoni skupno zapravili že blizu 700 milijonov evrov. Očitno je bil londonski klub pripravljen zapraviti še več. Chelsea se je resno zanimal tudi za hrvaškega branilca Joška Gvardiola. "Zmeden sem bil, ker sem mesec dni pred začetkom prestopnega roka govoril s športnim direktorjem, ki mi je zagotovil, da me ne bodo prodali. 'Potrebujemo te, verjamemo vate,' mi je dejal. Jaz sem to sprejel in lahko ostanem, ker mi je tu všeč. Moram samo delati na sebi, igrati in osvojiti nekaj," je v pogovoru s The Times dejal eden najboljših branilcev na minulem svetovnem prvenstvu.

icon-expand Joško Gvardiol je bil na minulem svetovnem prvenstvu v Katarju eden najboljših branilcev FOTO: AP

"Tako je bilo do zadnjih dveh dni prestopnega roka. Poklical me je moj agent, ki mi je rekel, da se Chelsea zame zelo zanima. Seveda moraš razmisliti o resni ponudbi tako velikega kluba, kot je Chelsea. Leipzig je zagotovil, da me ne želi prodati. Na koncu sem se boril s to odločitvijo, ampak v vsakem primeru se nismo sporazumeli o pogojih prestopa. Še vedno sem tu in s tem sem zadovoljen, ker je bila moja ideja, da ostanem tu. Ena sezona ni bila dovolj," je o razlogih za to, da ostane v Nemčiji, dodal Gvardiol. Za Leipzig je na 72 tekmah za zdaj dosegel tri zadetke, pred tem pa je bil član Dinamo Zagreba.