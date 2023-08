Gvardiol in Höjlund bosta karieri nadaljevala v Manchestru

"Predstava Cityja na povratni tekmi je bila neverjetna. Haalanda je bilo nemogoče zaustaviti. Dobro je, da ne bova več nasprotnika in ga bom imel v svoji ekipi. Že pred tem, ko sva se kosala v Bundesligi, je bilo jasno, da bo postal eden najboljših na svetu. Še sreča, da mi ne bo več treba skrbeti zanj."

"Od nekdaj sem sanjal, da bom nekoč igral v Angliji. Da mi bo to uspelo v klubu, ki je lani osvojil vse, je zame še posebna čast. Vsak, ki je City gledal v prejšnji sezoni, ve, da gre za najboljšo ekipo na svetu," je bil ob naznanitvi selitve na Otok vzhičen Gvardiol.

Joško Gvardiol je druga poletna okrepitev Manchester Cityja, ki je pred tem na Etihad pripeljal njegovega rojaka Matea Kovačića . Čeprav višine odškodnine niso uradno potrdili, naj bi meščani za 21-letnika plačali 90 milijonov evrov. Osrednji branilec je prejšnji dve sezoni igral za RB Leipzig, za katerega je zbral 87 nastopov in z njim osvojil dva naslova v nemškem pokalu.

Nekdanji član zagrebškega Dinama je za Cityjevo spletno stran povedal še, da se je pred prestopom posvetoval z izkušenejšim rojakom Mateom Kovačićem, ki je na Etihad po koncu lanske sezone prišel iz Chelseaja. "Posebno bo igrati z njim. Je vrhunski nogometaš. Upam, da bova skupaj klubu pomagala do nove izjemne sezone," je povedal Gvardiol in nekaj besed namenil tudi trenerju Pepu Guardioli.

"Neverjetno je, da sem dobil priložnost delati z njim. Zavedam se, da še nisem zaključen igralec, da lahko še napredujem. Prepričan sem, da bom pod vodstvom najboljšega trenerja na svetu še napredoval."

'Gvardiol ima vse, kar bi si želeli od osrednjega branilca'

Navadili smo se že, da Manchester City za branilce v zadnjih sezonah zapravlja vrtoglave vsote. Ruben Dias je stal 71 milijonov evrov, 65 so jih odšteli za Joaa Cancela in Aymerica Laporta, 57 pa za Benjamina Mendyja. Več kot 50 sta stala tudi John Stones in Kyle Walker.

Kaj pa je vodilne v klubu prepričalo, da so za Gvardiola še bolj odprli svoj mošnjiček? "Spremljali smo ga že dolgo časa. Prepričani smo, da je s svojimi kvalitetami idealen za naš klub. Ima vse, kar bi si želeli od osrednjega branilca. je hiter, močan, dober v skoku, miren na žogi in ima izjemno samozavest. Pomembno je tudi to, da je levičar, kar nam v zadnji vrsti odpira nove možnosti," je pojasnil direktor kluba Txiki Begiristain.

Manchester United je v video posnetku potrdil prihod danskega dragulja: