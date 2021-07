Zvezdnik Evertona pridržan zaradi suma izmenjave spolnih vsebin z mladoletnimi

BBC na svoji spletni strani poroča, da je angleška policija že v petek pridržala 31-letnega zvezdnika elitne Premier League, a imena iz pravnih razlogov ni želela razkriti. So pa to storili številni drugi angleški in tudi islandski mediji. Po njihovih besedah je obtoženi Gylfi Sigurdsson. Tudi pri Evertonu so sicer že sporočili, da so zaradi policijske preiskave člana prve ekipe do nadaljnjega suspendirali, a prav tako niso želeli razkriti imena.

Otoška tabloida Daily Mail in The Sun sta zapisala, da je policija že preiskala Sigurdssonovo domovanje, po aretaciji pa naj bi ga že izpustila na prostost, saj je pristal na plačilo varščine. 31-letnik, ki se je pred dvema letoma poročil z dolgoletno partnerico Alexandro Ivarsdottir, naj bi bil osumljen prepovedane izmenjave seksualnih vsebin z mladoletno osebo, še poročajo britanski mediji.

Ivarsdottirjeva, ki je decembra lani naznanila, da s srčnim izbrancem pričakujeta prvega otroka, je sicer zanikala, da je bil Sigurdsson tisti, ki ga je manchestrska policija pridržala.

Na Otoku se je zato že začelo ugibati, kdo še bi lahko bil obtožen. Pri Evertonu jih 31 trenutno šteje zgolj še občasni angleški reprezentant Fabian Delph. A za kaj takega obstaja le malo možnosti, tudi zato, ker so se islandski mediji na dolgo in široko razpisali, da je obtoženi prav kapetan njihove reprezentance.