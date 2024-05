Haaland rešil City, navijači Tottenhama odprtih rok sprejeli poraz

Nogometaši Tottenhama in Manchester Cityja so se pomerili v zaostali tekmi 34. kroga Premier lige, ki je povzročila pravo zmešnjavo. Navijači Arsenala so namreč stiskali pesti za mestnega rivala, medtem, ko so ljubitelji domačega moštva upali na poraz svoje zasedbe. Slednji so bili na koncu srečnejši, saj je City na račun dveh zadetkov Erlinga Haalanda slavil z 0:2.