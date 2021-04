Haaland Borussio vrnil v boj za Ligo prvakov, Bayern še ni prvak

Pred današnjim krogom nemške lige je bilo v taboru Bavarcev vse pripravljeno za novo slavje na domači sceni. Če bi Bayern upravičil status favorita in zmagal, bi imel pred zadnjimi tremi krogi v sezoni neulovljivo prednost pred Leipzigom, ki bo sicer svojo tekmo igral v nedeljo.

Toda Mainz je še enkrat pokazal zobe v boju z bavarskim velikanom in tekmecu preprečil predčasno slavje za deveti naslov prvaka v nizu in skupno 31. v klubski zgodovini. Pri Bayernu se je po šestih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe kolena vrnil prvi strelec Robert Lewandowski, a niti on ni poživil blede predstave izbrancevHansija Flicka. Domači so povedli že v tretji minuti, ko je zadel Jonathan Burkardt, premoč domače zasedbe v prvem delu je potrdilRobin Quaison v 37.

V drugem delu so bili sicer gostje boljši, a so skoraj do konca ostali brez zadetka. Častnega je potem v izdihljajih tekme dosegel prav Lewandowski, ki pa tudi s 36. zadetkom v sezoni ni mogel spremeniti poteka dvoboja. Na lestvici imajo Bavarci začasno še vedno deset točk prednosti, a bi jo lahko Leipzig v nedeljo z zmago znižal na sedem, to pa pomeni, da bi bil boj za naslov prvaka vsaj teoretično še vedno odprt.

Udarec pa je doživel tudi Wolfsburg. Ekipa v zadnjih krogih popušča in je s tokratnim porazom ogrozila tretje mesto. Premagal jo je tekmec v boju za mesta v Ligi prvakov, Borussia Dortmund, ki se je z novimi tremi točkami močno približala. Za uspeh rumeno-črnih pa ima zasluge prvi zvezdnik Erling Haaland – zadel je oba zadetka na tekmi, in sicer v 12. in 68. minuti.

V preostalih sobotnih popoldanskih tekmah je Union Berlin s 3 : 1 premagal Werder Bremen, Freiburg in Hoffenheim sta igrala neodločeno 1 : 1. Na lestvici ima Bayern 71 točk, Leipzig s tekmo manj 61, Wolfsburg 57, Eintracht Frankfurt 56, Dortmund pa 55.