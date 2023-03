Haaland brez tekem proti Španiji in Gruziji

Erling Haaland tako ni na voljo za prve kvalifikacijske tekme za euro 2024 prihodnjo soboto v Španiji in tri dni pozneje v Gruziji. "Upali smo, da gre le za nadlogo, ki bo do sobote izginila, a po včerajšnjih testih in pregledu je jasno, da ne bo pripravljen na tekmi proti Španiji in Gruziji. Haaland je bil močno razočaran, ko je ugotovil, da se ne more boriti za ekipo," je dejal selektor Stale Solbakken, ki je dodal, da je izgubil svojega najpomembnejšega igralca. Haaland je bil v odlični formi. Prejšnji teden je dosegel pet golov na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Leipzigu (7:0), nato pa še hat-trick v četrtfinalu pokala FA. "Bolje je, če dobi zdravniško oskrbo v klubu," je dejal zdravnik norveške reprezentance Ola Sand.

Norveška bo 25. marca gostovala v Malagi in se pomerila s Španijo, tri dni kasneje pa se bo v Batumiju pomerila še z Gruzijo.