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Nogomet

Haaland in druščina zanesljivo ugnali Liverpool na Anfieldu

Liverpool, 11. 10. 2026 21.27 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Erling Haaland

Nogometaši Manchester Cityja so na derbiju 6. kroga angleškega prvenstva sredi množičnih protestov navijačev gostovali pri Liverpoolu. Vodilni klub lige je igral prvo tekmo, odkar so ga spoznali za krivega kršitve finančnih pravil angleške prve lige, in slavil spektakularno zmago s 3:0.

Ekipa, ki jo je vodil zvezdniški napadalec Erling Haaland, je v dvoboju na vrhu lestvice proti dolgoletnemu tekmecu Liverpoolu slavila zanesljivo zmago.

Na razgretem stadionu Anfield Road se je tekma v nekaj minutah obrnila v korist sinjemodrih, ko je v 63. minuti domači Ryan Gravenberch prejel drugi rumeni karton. Kmalu zatem so za goste zadeli Haaland (65. minuta), Jeremy Doku (68.) in Rayan Cherki (78.).

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Ta spopad med glavnima tekmecema zadnjih let je bil poseben v več pogledih. Prvič po letu 2015 na tej vrhunski tekmi nista bila kot trenerja vključena niti Jürgen Klopp niti Pep Guardiola. Današnja tekma je bila sicer daleč od predstav, ki so jih ljubitelji nogometa lahko spremljali v obdobju Kloppa in Guardiole. Še posebej prvi zvezdnik Cityja Haaland je bil prvo uro praktično neviden. Po izključitvi Gravenbercha pa so gosti znali kaznovati številčno prednost.

Ekipa Cityja se je v Liverpoolu zaradi finančnega škandala soočila tudi z jeznimi protesti. Zunaj in znotraj stadiona so navijači Liverpoola držali transparente z raznimi slogani in med vsakim napadom igralce Manchestra glasno izžvižgali.

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Med reprezentančnim premorom je neodvisna komisija spoznala Manchester City za krivega kršitve finančnih predpisov angleške lige v 114 od 115 točk obtožnice. Desetkratni angleški nogometni prvaki se soočajo s hudimi kaznimi, vključno z odvzemom več naslovov ali izpadom. City zanika obtožbe in se je na sodbo pritožil.

Že pred tem je Hull, ki ga vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović, odigral 2:2 proti Evertonu. Domači so povedli, Everton je nato z dvema zaporednima goloma obrnil rezultat, a so tigri na koncu uspešno izenačili. Prvi so zadeli gosti v 33. minuti, a so sodniki zadetek naknadno razveljavili zaradi prepovedanega položaja, tako da je prvi polčas minil brez zadetkov. V nadaljevanju je bilo precej več razburjenja, saj so gledalci videli štiri zadetke.

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V 48. minuti je Joe Gelhardt popeljal Hull v vodstvo. Everton je hitro odgovoril, saj je v 55. minuti Kiernan Dewsbury-Hall izenačil, v 68. minuti pa je Thierno Barry poskrbel za vodstvo gostov z 2:1. Hull se ni predal in je v 74. minuti z golom Mohameda Belloumija izenačil in poskrbel za delitev točk. Crystal Palace je po preobratu s 3:1 zadal udarec nekdanjemu šefu Oliverju Glasnerju, ki zdaj vodi Nottingham Forest.

Forest je odlično začel tekmo in že v tretji minuti povedel z golom Dana Ndoyeja. Domači so odgovorili v 41. minuti, ko je izenačil Daichi Kamada, tik pred koncem prvega polčasa pa je Jefferson Lerma po kotu poskrbel za vodstvo Palacea z 2:1. V 59. minuti je Yeremy Pino po odbiti žogi zadel še tretjič in potrdil zmago domačih. Nottingham Forestu kljub številnim priložnostim ni uspelo spremeniti poteka tekme, Glasner pa je ob vrnitvi na Selhurst Park ostal praznih rok.

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Angleško prvenstvo, 6. krog, izidi nedeljskih tekem:

Crystal Palace - Nottingham 3:1 (2:1)

Hull - Everton 2:2 (0:0)

Liverpool - Manchester City 0:3 (0:0)

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