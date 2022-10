Haaland in Foden s hat-tricki na mestnem derbiju ponižala United

Pep Guardiola se je pri sestavi začetne nejasterice znašel v težavah pri postavljanju obrambe, saj Aymeric Laporte, John Stones in Ruben Dias še okrevajo po poškodbah in niso pripravljeni odgrati celotne tekme. Pred Edersona je tako postavil naslednjo četverico: Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Ake in Joao Cancelo. V sredini so pričakovano začeli Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan in Bernardo Silva, v kadru pa ni Rodrija, ki si je dan pred derbijem poškodoval mečno mišico. V napadu so tako kot na zadnji ligaški tekmi začeli Phil Foden, Jack Grealish in Erling Haaland.

Erik ten Hag je v vrata postavil Davida De Geo, v obrambi pa ni moral računati na Harryja Maguireja, ki je poškodovan, tako da se je moral zanesti na Dioga Dalota, Raphaela Varana, Lisandra Martineza in mladega Tyrella Malacijo. Za zadnja vezna igralca je nizozemski strateg izbral Scotta McTominaya in Christiana Eriksena, pred njiju Bruna Fernandesa, na krilna položaja pa uvrstil Antonyja in Jadona Sancha, medtem ko je Cristiano Ronaldo tako kot proti Arsenalu ostal na klopi, tako kto velika poletna okrepitev Casemiro. V konci napada je začel Marcus Rashford, ki je zaenkrat s tremi zadetki najboljši strelec Uniteda.

Mestni derbi so bolj odločno začeli domači nogometaši, ki so že po nekaj minutah igre skoraj prišli do vodstva. Dalot je žogo podal Akeju v noge, Meščani pa so se nato spustili v hiter napad. Najprej j z glavo iz težkega položaja poskusil Haaland, nato je žoga prišla do De Bruyneja, ki je sprožil močno, a je bil na pravem mestu De Gea, odbito žogo je želel v mrežo pospraviti Silva, strel z desnico pa mue je blokiral mu je McTominay.

V osmi minuti je City kronal prevlado na zelenici. Bernardo Silva je z leve strani kazenskega prostora natančno podal v sredino, kjer se je branilcev otresel Phil Foden in z levico ob bližnji vratnici premagal De Geo.