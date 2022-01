Haaland bo prva poletna tarča Cityja, Arsenal bi rad pohitel z Vlahovićem

Zimski prestopni rok iz dneva v dan postaja bolj zanimiv. V petek je novega delodajalca vsaj za pol sezone dobil Philippe Coutinho, a na tiste najbolj odmevne prestope bomo morali počakati do poletja. Preverjeni novinar The Athletica David Ornstein poroča, da so se pri Manchester Cityju resno ogreli za Erlinga Haalanda. Na Emiratesu, kjer pod vodstvom Mikela Arteta poteka preporod ekipe, pa si prav tako želijo novega napadalca, a so v svoj žep pripravljeni seči že pozimi.

icon-expand Erling Haaland ima pogodbo z Dortmundčani sklenjeno do poletja 2024. FOTO: AP Po besedah Davida Ornsteina pri Manchester Cityju v tem prestopnem roku ne bodo trgovali, poleti pa bodo vse moči uperili v morebitni nakup Erlinga Haalanda. Ob tem naj bi se Pep Guardiola želel okrepiti še na položaju levega bočnega branilca in na sredini igrišča, a prioriteta bo zagotovo prihod napadalca. "Kot razumem, bo Haaland poleti glavna Cityjeva želja. Meščani načrtujejo, da se bodo s predstavniki Norvežana sestali v prihajajočih tednih, da bi čim prej videli, ali bo 21-letnik pristal na selitev na Etihad," je med drugim zapisano na portalu The Athletic. Glavno konkurenco Cityju bo po vsej verjetnosti predstavljal madridski Real, ki si bolj kot Haalanda želi Kyliana Mbappeja. Če bo Francoz res prišel v špansko prestolnico, potem bo selitev Norvežana k belemu baletu skoraj zagotovo padla v vodo, zaradi česar bo prav Manchester City v borbi zanj v najboljšem položaju. Za Haalanda naj bi se sicer zanimala tudi Barcelona, a glede na trenutno finančno stanje Kataloncev ni realno, da bi ga lahko privabili na Camp Nou, še poroča Ornstein. icon-expand Morda si pri Manchester Cityju celo želijo, da bi Mbappe okrepil Real, saj bi tako v boju za Haalanda ostali brez glavnega konkurenta. FOTO: AP Pri Cityju imajo pripravljenih več načrtov Če Cityju ne bo uspelo prepričati Haalanda, imajo v modrem delu Manchestra še dve rezervni opciji. Ena je Harry Kane, ki se ga je s klubom povezovalo že to poletje, a je naposled ostal član Tottenhama. Vse bo odvisno od cene, ki jo bodo zahtevali Spursi, tradicionalno neugodni pogajalci. Kane je namreč star že 29 let, obenem pa je v tej sezoni Premier League zmogel vsega štiri zadetke, tako da ne gre pričakovati, da bodo pri Cityju zanj znova pripravljeni ponuditi tako bajno vsoto kot lansko poletje. Druga rezervna opcija je Fiorentinin Dušan Vlahović, ki nove pogodbe s klubom iz Firenc ne želi podpisati, trenutna pa ga na stadion Artemio Franchi veže le še sezono in pol. Na Etihadu lahko počakajo, na Emiratesu ne A Ornstein poroča, da so za srbskega napadalca trenutno najbolj zagreti pri Arsenalu. Topničarji naj bi bili glavni kandidati, da si že v tem prestopnem roku zagotovijo enega najbolj iskanih napadalcev na svetu ta hip. Razlog, da so pri Arsenalu pripravljeni pohiteti tudi za ceno nekoliko višje odškodnine, pa je, da ima trener Mikel Arteta prav na položaju osrednjega napadalca največ težav. icon-expand Dušan Vlahović je v tej sezoni na 21 tekmah dosegel že 18 zadetkov. Ocenjen je na 70 milijonov evrov. FOTO: AP Muhasti Pierre-Emerick Aubameyang, ki je bil do nedavnega celo kapetan ekipe, je ostal brez te vloge, na zadnjih tekmah pa ga sploh ni bilo v kadru, potem ko je prekršil klubska pravila glede obnašanja. Tako se vse bolj zdi, da bo Gabonec v kratkem, najkasneje poleti, zapustil severni London. Podobno pa velja tudi za Alexandra Lacazetta, ki je ob Aubameyangovi odsotnosti pokazal veliko dobrega, a očitno ne dovolj, da bi pri Arsenalu pristali na njegove zahteve glede podaljšanja pogodbe. Francozu se trenutni dogovor izteče ob koncu sezone, jabolko spora pa naj bi bila dolžina nove pogodbe. Želel naj bi si vsaj triletno podaljšanje, česar pa mu topničarji, kot piše The Athletic, niso pripravljeni ponuditi. Lacazette bo namreč maja dopolnil 31 let, na Emiratesu pa je še svež spomin na neposrečeno epizodo Williana, ki je iz Chelseaja prav tako prišel v zrelih nogometnih letih, dobil triletno pogodbo, a je nato nikakor ni uspel upravičiti. PREBERI ŠE Ko potopiš velikana, kot je Milan, se stare zamere hitro pozabijo Torreira skriti joker v rokavu Arsenala Ornstein je sicer izpostavil, da zanimanje nikakor ne pomeni, da bo Vlahović že januarja postal član Arsenala, so pa topničarji, kot za zdaj kaže, v najboljšem položaju za njegov prihod. Pri pogajanju glede višine odškodnine bi lahko izkoristili tudi Lucasa Torreiro, ki v tej sezoni kot posojen nogometaš nastopa prav za Fiorentino in je za zdaj pustil zelo dober vtis. Piatek pokazatelj sprememb? Z Vlahovićem se je sicer povezovalo tudi Tottenham in Newcastle. Še en pokazatelj, da se pri Fiorentini počasi pripravljajo na življenje po Vlahoviču, je dejstvo, da je v klub pred kratkim prišel poljski napadalec Krzysztof Piatek. Na mizi je imel bojda tudi ponudbo Genoe, ki jo je zavrnil, in malo verjetno se zdi, da bi to storil v primeru, če v Firencah ne bi imel zagotovljenega mesta prvega napadalca, za kar pa bi moral Vlahović seveda zapustiti klub. PREBERI ŠE Top 5: Najbolj zaželeni nogometaši v januarskem prestopnem roku