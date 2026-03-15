Haaland v obraz boleče nastreljal branilca West Hama

Konstantinos Mavropanos je bil prvo ime West Hama na tekmi proti Cityju. Blestel ni le v obrambi, temveč je z natančnim strelom z glavo poskrbel tudi za edini zadetek domačih in izid poravnal na 1:1. Za svojo predstavo si je prislužil naziv igralca tekme po izbiri športne platforme Sofascore.
Grškemu branilcu pa bodo na zanj sicer odlično odigran obračun ostali tudi boleči spomini. V sodnikovem dodatku ga je močan strel Cityjevega Erlinga Haalanda, ki je sicer meril proti golu, zadel naravnost v obraz.
Mavropanos je v bolečinah obležal na zelenici in potreboval tudi zdravniško pomoč. Hujšim poškodbam pa se je, kot kaže, izognil, saj se je vrnil v igro in tekmo odigral do konca.
