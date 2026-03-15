Nogomet

Haaland v obraz boleče nastreljal branilca West Hama

London, 15. 03. 2026 17.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Ž.Ž.
Konstantinos Mavropanos

Manchester City si je na sobotnem gostovanju pri West Hamu privoščil nov spodrsljaj in proti 18. ekipi angleškega prvenstva iztržil zgolj točko. Veliko pozornosti pa je po obračunu požel predvsem boleč trenutek za Konstantinosa Mavropanosa, ki ga je Erling Haaland nastreljal naravnost v obraz.

Konstantinos Mavropanos je bil prvo ime West Hama na tekmi proti Cityju. Blestel ni le v obrambi, temveč je z natančnim strelom z glavo poskrbel tudi za edini zadetek domačih in izid poravnal na 1:1. Za svojo predstavo si je prislužil naziv igralca tekme po izbiri športne platforme Sofascore.

Grškemu branilcu pa bodo na zanj sicer odlično odigran obračun ostali tudi boleči spomini. V sodnikovem dodatku ga je močan strel Cityjevega Erlinga Haalanda, ki je sicer meril proti golu, zadel naravnost v obraz. 

Mavropanos je v bolečinah obležal na zelenici in potreboval tudi zdravniško pomoč. Hujšim poškodbam pa se je, kot kaže, izognil, saj se je vrnil v igro in tekmo odigral do konca.

nogomet erling haaland manchester city

Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Kmetija
Interesno območje
