Haaland na počitnicah: najprej poziral z 'motorko', nato so ga vrgli iz nočnega kluba

Čeprav so nekateri po ogledu posnetka domnevali, da je bil razlog za predčasen konec zabave napadalca Borussie Dortmund pretirana alkoholiziranost, pa je to zanikal vodja varnostne službe nočnega kluba v Stavangerju Christopher Naesheim. Ta je pojasnil, zakaj je moral Haaland zapustiti klub. "Zaradi trenutnih covid-19 omejitev se je varnostna služba zavedala velike množice ljudi okoli Haalanda. Vedeli so, da bi se privrženci neprestano gnetli okoli njega, spraševali za slike in z njim govorili. Na koncu je pritisk množice bil tako velik, da smo ga prosili, če zapusti klub," je razložil za Bild. Vsekakor se, sodeč po posnetku, s predčasnim odhodom z zabave ni strinjal Haaland, ki je proti varnostniku, ki ga je vrgel ven, usmeril kar nekaj glasnih besed. Seveda ne gre pozabiti, da gre kljub vsej slavi še vedno za najstnika ...