Haaland nadaljuje strelski niz, Norvežani zelo blizu SP

Norvežani so se dolgo mučili s čvrsto obrambno postavitvijo tekmecev, potem pa jo strli s po dvema zadetkoma Alexandra Sorlotha in Erlinga Haalanda v drugem polčasu. Morda bodo že zvečer tudi potniki na SP. Pogoj za to bi bil neodločen izid ali poraz Italije z Moldavijo.

Če Italijani zmagajo, bodo še v igri za prvo mesto, a bi potem o njem odločal medsebojni dvoboj obeh ekip v zadnjem krogu. Tudi tu pa so v prednosti Norvežani, saj so prvo medsebojno tekmo dobili s 3:0. Tako Norveška kot Italija pa imata že zagotovljeno vsaj drugo mesto.

V skupini F so Madžari v gosteh z 1:0 premagali Armenijo in se močno približali drugemu mestu. Prvega si lahko dokončno zagotovijo Portugalci na večerni tekmi, če bodo premagali Irsko.