Nogomet

Haaland nadaljuje strelski niz, Norvežani zelo blizu SP

Ljubljana, 13. 11. 2025 20.23 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , S.V.
Nogometaši so danes začeli zadnji cikel evropskih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za zdaj novega potnika na SP iz Evrope še ni, zelo blizu uvrstitvi pa so Norvežani, ki so Estonijo premagali s 4:1 in dosegli sedmo zmago.

Norveška nogometna reprezentanca
Norveška nogometna reprezentanca FOTO: AP

Norvežani so se dolgo mučili s čvrsto obrambno postavitvijo tekmecev, potem pa jo strli s po dvema zadetkoma Alexandra Sorlotha in Erlinga Haalanda v drugem polčasu. Morda bodo že zvečer tudi potniki na SP. Pogoj za to bi bil neodločen izid ali poraz Italije z Moldavijo. 

Če Italijani zmagajo, bodo še v igri za prvo mesto, a bi potem o njem odločal medsebojni dvoboj obeh ekip v zadnjem krogu. Tudi tu pa so v prednosti Norvežani, saj so prvo medsebojno tekmo dobili s 3:0. Tako Norveška kot Italija pa imata že zagotovljeno vsaj drugo mesto.

V skupini F so Madžari v gosteh z 1:0 premagali Armenijo in se močno približali drugemu mestu. Prvega si lahko dokončno zagotovijo Portugalci na večerni tekmi, če bodo premagali Irsko.

Preberi še Janža: Če bomo 'jedli travo', bodo tri točke naše

Islandija je v prvi tekmi skupine D premagala Azerbajdžan z 2:0 in še ohranila upanje na uvrstitev na SP oziroma vsaj na drugo mesto. V večerni tekmi te skupine D pa lahko pot na SP že potrdijo Francozi, če bodo premagali Ukrajino.

