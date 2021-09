Haaland nadaljuje z neverjetno serijo

Prvi zadetek na srečanju proti Unionu je v deseti minuti dosegel Portugalec Raphael Guerreiro . Nato je na sceno stopil Haaland, ki je 14 minut pozneje prednost Borussije povišal po podaji Thomasa Meunierja. V drugem polčasu so prednost povečali že na 3:0 po avtogolu Marvina Friedricha .

Norvežan je na zadnjih sedmih reprezentančnih in klubskih tekmah dosegel 11 zadetkov. Skupno jih ima v letošnji sezoni na enajstih tekmah že 16. V lanski sezoni jih je za klub dosegel kar 41.

Bayer Leverkusen premagal Stuttgart

Pred obračunom v Dortmundu je bila odigrana tudi tekma med Bayer Leverkusnom in Stuttgartom. Za Leverkusen so zadeli Robert Andrich (2. minuta), Patrik Schick (19. minuta) in Florian Wirtz (70. minuta). Edini zadetek za Stuttgart je v 38. minuti dosegel Orel Mangala.

Izidi 5. kroga Bundeslige:

Hertha Berlin - Greuther Fürth 2:1

Bayern München - Bochum 7:0

Mainz - Freiburg 0:0

Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0

Arminia Bielefeld - Hoffenheim 0:0

Köln - Leipzig 1:1

Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:3

Borussia Dortmund - Union Berlin 4:2