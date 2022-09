Haaland ni edina nevarnost, ki jo premore norveška reprezentanca

Upanje na dober razplet vzbuja junijska predstava iz Osla, na kateri so Slovenci igrali 0:0, čeprav je bila domača zasedba nekoliko boljša v posesti žoge (v odstotkih 56-44) in strelih (18-8). Do pravega izraza tako ni prišel niti Erling Haaland, za mnoge trenutno najboljši napadalec na svetu. Po Transfermarktu 150 milijonov evrov vreden igralec pa v Ljubljano prihaja v izjemni strelski formi, nenazadnje je za svoje nove delodajalce pri Manchester Cityju v angleški ligi in Ligi prvakov na devetih tekmah dosegel 14 golov.

A 22-letni in 195 centimetrov visoki Haaland ni edini, ki je nevaren. V slovenskem taboru ves čas opozarjajo, da so tudi drugi odlični nogometaši in da bo treba tudi nanje zelo paziti in jih poskušati odrezati od stika s Haalandom, na kar je pred dnevi na novinarski konferenci namignil tudi selektor Matjaž Kek.