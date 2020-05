Haaland zvezda v nastajanju, precej boljši začetek kot Messi in Ronaldo

Erling Haalandje resda pri 19 letih in 10 mesecih odigral bistveno več tekem kot Messi (63) in Ronaldo (87), a tudi če vzamemo povprečje doseženih zadetkov na tekmo – pregled so pripravili pri španskem AS-uin za primerjavo vzeli starost 19 let, 10 mesecev in 2 dneva – je Haaland daleč pred njima. Pred nogometašema, ki sta v zadnjih 12 letih v žep pospravila kar 11 zlatih žog. Pri 19 letih in 10 mesecih Haaland dosega 0,58 gola na tekmo, Messi je pri tej starosti v povprečju zabil 0,32 gola na tekmo (63 tekem, 20 golov), Ronaldo pa 0,14 (87 tekem, 12 golov).

Haaland ima nogomet v krvi, saj je sin nekdanjega branilcaAlfa-Ingeja Haalanda. Glede na dobre gene in izjemne številke, se zdi, da je Erling Haaland, za katerega so se že ogreli številni velikani evropskega nogometa, nova zvezda v nastajanju. Odlično se je namreč znašel tako v Red Bull Salzburgu, nato pa kvaliteto ekspresno potrdil tudi pri Borussii Dortmund. Ravno pri nemški zasedbi se lahko pohvali z noro statistiko: 13 tekem in 13 zadetkov.

Tudi sicer je z osmimi zadetki trenutno drugi strelec aktualne sezone Lige prvakov – pred njim je le Robert Lewandowski (10 golov) –, a je njegova Borussia že izpadla iz tekmovanja, saj je bil v osmini finala zanjo usoden PSG.