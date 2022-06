Haaland o 'bitki' s Švedom: Rekel mi je, da sem vlačuga

'Minuto in pol pozneje sem zadel gol'

"Najprej mi je rekel, da sem vlačuga. Lahko vam zagotovim, da nisem," je Haaland takoj po srečanju povedal novinarju norveške TV2. "Nato je povedal še, da mi bo zlomil noge, vendar sem minuto in pol pozneje zadel gol. To je bilo dobro," je še dodal.

Milošević očitno ni računal na to, da bodo njegove neprimerne besede zgolj dodatno motivirale norveškega ostrostrelca. Haalandov rojak Leo Skiri Ostigard je potrdil, da se je zgodilo ravno to. "To je najbolj neumna stvar, ki jo lahko storiš, da Erlinga tako "podžgeš". Tudi jaz sem to poskusil na treningu in te napake nikoli več ne bom ponovil. Njemu je to všeč in se ti hitro maščuje."