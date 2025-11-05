Haaland o Ronaldu in Messiju: Njima se nihče ne more približati

Manchester City bo v četrtem krogu ligaške faze Lige prvakov gostil dortmundsko Borussio. Obe moštvi sta pri sedmih točkah, na račun boljše razlike v zadetkih pa so na lestvici višje Nemci. Pred tekmo, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, je spregovoril Erling Haaland, ki se je k sinje modrim preselil prav iz Dortmunda.

UEFA LP: Manchester City - Borussia Dortmund FOTO: VOYO icon-expand

Erling Haaland je tudi letos eden izmed najučinkovitejših napadalcev stare celine. V domačem prvenstvu je na 10 tekmah zabil 13 golov, med evropsko elito pa v polno meril štirikrat. Skupno je v dresu Manchester Cityja dosegel že 141 zadetkov, na tej poti pa porušil ogromno rekordov.

Erling Haaland FOTO: Profimedia icon-expand

"Razmišljam o rekordih? V eni sezoni sem jih dosegel 57, ampak o rekordih ne razmišljam. Osredotočam se na naslednjo tekmo. Tako moram razmišljati. Kaj si mislim o primerjavah s Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem? Njima se nihče ne more približati. Jaz sem samo Erling. Norvežan, ki zabija gole. To se ne bo spremenilo," je pred obračunom povedal Haaland.

Pep Guardiola in Erling Haaland FOTO: A.M. icon-expand

Nad norveškim strojem za doseganje zadetkov je jasno navdušen tudi Pep Guardiola. "Težko je najti tako preprostega vrhunskega nogometaša. Vedno dela to, kar je najboljše za ekipo. To je pri igralcih s takšnimi sposobnostmi težko najti. Napadalci običajno razmišljajo samo o zadetkih, ampak Erling je drugačen," je svoje misli strnil trener velikana iz sinje modrega dela Manchestra.

UEFA Liga prvakov: Manchester City - Borussia Dortmund FOTO: VOYO icon-expand