Haaland ob zmagi sodeloval pri sedmih golih, sledi mestni derbi

Norveška je obe tekmi tega reprezentančnega premora odigrala doma, med njima pa je Erling Haaland utrpel nevsakdanjo poškodbo. Po odhodu iz avtobusa so ga v obraz zadela vrata za prtljago, zaradi česar je napadalec potreboval tri šive. A majhna poškodba ga, več kot očitno, na tekmi proti Moldaviji ni ovirala. Haaland je imel že po prvem polčasu na kontu tri gole in asistenco, tekmo, ki se je končala z 11:1, pa je sklenil s petimi zadetki in dvema podajama.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je nad njegovo formo vsekakor navdušen. Sinje modre namreč v nedeljo čaka mestni derbi proti Manchester Unitedu, slovenski napadalec Benjamin Šeško pa bo proti rivalom iskal prvi zadetek v dresu rdečih vragov.

Za obema kluboma je skromen začetek sezone. Šeško in soigralci so po treh krogih pri štirih točkah. V uvodnem krogu so izgubili proti Arsenalu z 1:0, nato s Fulhamom remizirali z 1:1, nazadnje pa s 3:2 premagali Burnley. Manchester City ima še točko manj. Potem ko so v prvem krogu s kar 4:0 premagali Wolverhampton, so bili njihovi navijači izjemno navdušeni, na realna tla pa jih je v drugem krogu postavil Tottenham, ki je v gosteh slavil z 2:0. Pred odhodom na reprezentančni premor so z 2:1 izgubili proti Brightonu.