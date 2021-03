Norvežani v Malagi 'skrili' Haalanda, varuje ga okoli deset oseb

Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland se je v nedeljo zvečer pridružil norveški članski reprezentanci v Marbelli, kjer se Norvežani pripravljajo na uvodni kvalifikacijski preizkušnji za nastop na SP 2022. Člana Borussie Dortmund naj bi varovalo okoli deset telesnih stražarjev.

Norvežani, ki jih vodi selektor Stale Solbakken, so si za priprave na tekmi z Gibraltarjem in Turčijo izbrali Marbella Football Center v okolici Malage. V slovitem španskem obmorskem letovišču se je rojakom v nedeljo zvečer priključil tudi zvezdnik dortmundske Borussie Erling Haaland. Ta je jezen zapuščal zelenico po nedavnem remiju Dortmunda s Kölnom (2:2), ko je vrgel dres enemu od tekmecev in odvihral v slačilnico, potem ko je svoji ekipi z dvema goloma v 3. in 90. minuti prinesel remi.

Španski mediji podrobno spremljajo vsak njegov korak, glede na to, da ga že lep čas povezujejo s prestopom v katerega od velikanov z Iberskega polotoka. Portal športnega časnika ASiz Madrida poroča, da so Skandinavci v Marbelli "blindirani" in da je dostop do ekipe praktično nemogoč, s tem pa želijo komaj 20-letnega napadalca obvarovati tudi medijskega pritiska.

icon-expand Haaland (na fotografiji) se je nedavno mudil tudi v Sevilli, prek katere je Borussia Dortmund napredovala v četrtfinale Lige prvakov. FOTO: AP

Za varnost je več kot poskrbljeno

"Treningi potekajo za tesno zaprtimi vrati," je zapisal AS, ki dodaja, da je okoli Haalanda ves čas okoli deset telesnih stražarjev, kar predstavlja skoraj petino od skupno 55 članov odprave norveške reprezentance. Ta bo kvalifikacije odprla z gostovanjem v Gibraltarju, nato pa sledi tekma s Turčijo na stadionu La Rosaleda v Malagi. Tako poostrene varnosti Norvežani niso imeli ob nobenem dosedanjem obisku Coste del Sol, poroča AS. Nastop Haalanda na prvi tekmi z Gibraltarjem je dvigoval precej prahu v Nemčiji, saj gre za tekmo, ki bo potekala na teritoriju Velike Britanije, tako da bi izvrstni napadalec ob povratku v Nemčijo (v teoriji) moral v samoizolacijo in bi tako manjkal na vsaj eni tekmi svojega kluba. AS dodaja, da bi tudi zaradi tega Haaland lahko dobil nekaj počitka in da ga bo Solbakken uporabil šele za veliko pomembnejši obračun s Turki v drugem krogu.