Haaland s prvim golom za City zagotovil zmago proti Bayernu

Guardiola je bil zadovoljen z zmago, a vsemu ni pripisoval velikega pomena. Do začetka sezone jih čaka še nekaj dela, vseeno pa je bil Guardiola vesel srečanja z bavarsko zasedbo, ko jo je pred leti tudi uspešno vodil. Tekma je bila sprva prestavljena zaradi nevihte na območju, zaradi tega so navijači morali pobegniti v zavetje, nato pa skoraj prekinjena, ker se je slabo vreme nadaljevalo. Igralci so morali čakati več kot pol ure, preden so se vrnili na igrišče, zato so odigrali dva polčasa v trajanju po 40 minut s petminutnim odmorom.

Haaland je v City prestopil iz nemške Bundeslige, ob prestopu je bil navdušen nad novim okoljem in priložnostjo, ki se mu ponuja: "Vedno sem gledal City, ne moreš si kaj, da ne bi občudoval njihovega stila igre, razburljivo je in ustvarijo si veliko priložnosti, kar je popolno za igralca, kot sem jaz. V tej ekipi je toliko igralcev svetovnega razreda in Pep je eden najboljših trenerjev vseh časov, zato verjamem, da sem na pravem mestu, da izpolnim svoje ambicije. Želim dosegati gole, osvajati trofeje in napredovati kot nogometaš in prepričan sem, da lahko to storim tukaj."