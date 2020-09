Haaland se ne ustavlja: na četrti tekmi prvi 'dvojček' za reprezentanco

Oba gola Erlinga Haalandaproti Severni Irski sta bila mojstrska, sploh prvi, ki ga je norveški zvezdnik Borussie Dortmund z roba kazenskega prostora v mrežo pospravil z natančnim polvolejem, medtem ko je pri drugem pokazal svojo surovo moč in hitrost ter z levico podobno natančno meril v daljši kot. Norvežani, ki so v petek doma izgubili proti Avstriji (1:2), edini gol, svojega prvega v članski izbrani vrsti, pa je za "Vikinge" prispeval ravno Haaland, so na koncu Severno Irsko premagali z visokih 5:1.

Na svoj račun so prišli tudi navijači novega (starega) angleškega premierligaša Leeds Uniteda, saj si je Haaland po tekmi dres izmenjal z njihovim članom Stuartom Dallasom. Haaland, čigar oče je več let igral v najmočnejši otoški ligi, tudi za Leeds, je sicer v Leedsu tudi rojen.

'Poskušam uživati življenje'

"Mislim, da je izvrsten igralec, nocoj je bil najboljši"je o izmenjavi dresov z Dallasom za norveško televizijo povedal Haaland, ki je dodal, da bo verjetno spremljal tudi Leedsovo prvo tekmo po povratku v Premier League z branilcem naslova Liverpoolom. Velikega talenta je izkušeni norveški selektor Lars Lagerbäck brez pretiranega ovinkarjenja primerjal z najboljšima nogometašema minulega desetletja Lionelom Messijemin Cristianom Ronaldom.

"Nisem še videl tako razvitega igralca pri teh letih, razen morda Messija in Ronalda. Ima potencial, da doseže to raven," je dejal Lagerbäck, ki je bil takrat še brez Haalanda v ekipi v minuli sezoni Lige narodov tudi gost Slovenije. V Ljubljani je bilo 1:1, v Oslu pa so Norvežani zmagali z 1:0.

"Mislim, da sem užival v obeh (golih, op. a.). Nocoj sem užival v igri,"je za Sky Sports povedal Haaland."Besede Lagerbäcka? Vau, to so ogromne besede in ja ... Hvaležen sem zanje. Želim postati čim boljši in trdo delati vsak dan. Poskušam čim bolj uživati življenje, nocoj pa ste videli, da sem v igri užival. Zato tudi igram nogomet. Da bi prišel v Premier League? Najprej moram povedati, da sem zelo zadovoljen v Bundesligi, a nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v prihodnje."