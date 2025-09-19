Haaland se ne ustavlja: Norvežan dosegel nov mejnik

Do sedaj je bil najhitrejši Nizozemec Ruud van Nistelrooy s 50 goli na 62 tekmah. Komaj 25-letni Erling Haaland je v dosedanji karieri v ligi prvakov dosegel 27 golov za Manchester City, 15 za Borussio Dortmund in osem za RB Salzburg.
Norvežan je na začetku nove sezone v izjemni formi. Na sedmih tekmah za Manchester City in norveško reprezentanco je doslej dosegel 12 golov. Pet ob zmagi z 11:1 proti Moldaviji, dva pa ob zmagi s 3:0 proti mestnemu tekmecu Manchester Unitedu, ko je povsem zasenčil slovenskega napadalca na drugi strani, Benjamina Šeška.
S svojimi 50 goli v ligi prvakov ima Haaland zdaj več zadetkov kot legendarni Zlatan Ibrahimović, Alfredo Di Stefano, Mohamed Salah ali Didier Drogba in je v "top 10".
Vendar je pred njim še dolga pot; Cristiano Ronaldo je za Real Madrid, Manchester United in Juventus dosegel skupno 140 golov. Lionel Messi je na drugem mestu s 129 goli za Barcelono in PSG.
