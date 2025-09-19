Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Haaland se ne ustavlja: Norvežan dosegel nov mejnik

Manchester, 19. 09. 2025 09.07 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
1

Norveški nogometni reprezentant Erling Haaland je v ligi prvakov dosegel nov mejnik. Na 49 tekmah je dosegel 50 golov. Zvezdniški napadalec Manchester Cityja je dosegel prvi gol v 56. minuti tekme proti Napoliju (2:0), in dosegel mejo 50 golov hitreje kot kateri koli drug zvezdnik v zgodovini tekmovanja pred njim.

Do sedaj je bil najhitrejši Nizozemec Ruud van Nistelrooy s 50 goli na 62 tekmah. Komaj 25-letni Erling Haaland je v dosedanji karieri v ligi prvakov dosegel 27 golov za Manchester City, 15 za Borussio Dortmund in osem za RB Salzburg.

Norvežan je na začetku nove sezone v izjemni formi. Na sedmih tekmah za Manchester City in norveško reprezentanco je doslej dosegel 12 golov. Pet ob zmagi z 11:1 proti Moldaviji, dva pa ob zmagi s 3:0 proti mestnemu tekmecu Manchester Unitedu, ko je povsem zasenčil slovenskega napadalca na drugi strani, Benjamina Šeška.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S svojimi 50 goli v ligi prvakov ima Haaland zdaj več zadetkov kot legendarni Zlatan Ibrahimović, Alfredo Di Stefano, Mohamed Salah ali Didier Drogba in je v "top 10".

Vendar je pred njim še dolga pot; Cristiano Ronaldo je za Real Madrid, Manchester United in Juventus dosegel skupno 140 golov. Lionel Messi je na drugem mestu s 129 goli za Barcelono in PSG.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov manchester city erling haaland 50 golov
Naslednji članek

Vse na enem mestu: City ugnal Napoli, novinec Kairat brez možnosti v Lizboni

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
agent.brinko
19. 09. 2025 09.46
+3
Šeško naj bi bil njegov naslednik!!??? Je astronomsko daleč od njega in nikoli ne bo kot on.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256