Haaland se zgleduje po očetu: Malo mi še manjka, da bi ga ujel

"Tu sem le en mesec, a ko so tvoji soigralci tako dobri, je včasih res lahko," je soigralce v vrstah Borussie Dortmund pohvalil norveški zvezdnik Erling Haaland. 19-letni nogometni biser se je v Dortmundu znašel naravnost odlično in po prestopu iz Salzburga v vseh tekmovanjih zabil že enajst golov na sedmih tekmah. Zadnji "dvojček" je še posebej odmeval, saj je Haalandu uspel na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti zvezdniški ekipi Paris Saint-Germaina (2:1).

Zasenčil je tudi dve leti starejšega francoskega asa Kyliana Mbappejain si prislužil številne pohvale zaradi garaškega dela v napadu in obrambi, medtem pa je Skandinavec v pogovoru za spletno stran 1. Bundeslige z izbranimi besedami spregovoril tudi o soigralcih ‒ Jadonu Sanchu, Marcu Reusuin Thorganu Hazardu, s katerimi se je odlično ujel v napadu.

Igralce svetovne ravni hitro spoznaš

"Gre za res dobre igralce. Že prvič, ko igraš s Sanchom, Reusom, Hazardom ... Jih že poznaš. Tako je z igralci svetovne ravni,"je razloge za ekspresno prilagoditev na Dortmund in nemško ligo našel Haaland.

Tega so ob izjemnih predstavah v dresu Salzburga pogosto povezovali s klubi otoške Premier League, kjer je velik pečat pustil tudi njegov oče Alf-Inge Haaland. Nekdanji član Nottingham Foresta, Leeds Uniteda in Manchester Cityja naj bi imel skupaj z vsemogočnim agentom Minom Raiolo po nekaterih informacijah velik vpliv na razplet pogajanj, ki so njegovega sina namesto v katerega od angleških velikanov (najglasneje se je omenjal Manchester United) odpeljala na drugo stran avstrijske meje v Nemčijo.

'Vesno sem govoril, da želim postati profesionalni nogometaš'

"Moj oče je bil zame izvrsten vzornik. Vedno sem govoril, da si želim postati profesionalni nogometaš na visoki ravni. Cilj je tudi, da postanem boljši. On je odigral 34 tekem za norveško reprezentanco in mislim, da več kot dvesto v Premier League, v Angliji, torej mi še malo manjka, da bi ga ujel,"je pogovor za spletno stran Bundeslige nadaljeval Haaland in morda namignil, da ga v prihodnosti vendarle čaka selitev v otoški nogomet, ki za Skandinavce praviloma predstavlja obljubljeno deželo.

Šele 19-letni Haaland je imel to srečo, da je z otoškim nogometom tudi odraščal, rojen je namreč v Leedsu, kjer je njegov oče leta 2000 igral za tamkajšnji sloviti klub, ki se trenutno v drugoligaškem Championshipu bori za povratek v Premier League. Podobno vročekrvne navijače kot Leeds ima tudi Haalandova trenutna delodajalka Borussia. Dortmundska stoječa navijaška tribuna, sloviti "rumeni zid", je paša za oči na vsaki tekmi.

"Ko sem prvič prišel na Signal Iduna Park, sem bil seveda na klopi. Slišal sem 'rumeni zid' , ves stadion je pel ... Bilo je fantastično, kot v sanjah,"se je tekme s Kölnom (5:1) spominjal Haaland, ki je takrat dosegel dva gola, potem ko je še bolj nepozabno debitiral na gostovanju pri Augsburgu. Takrat je k preobratu za končno zmago s 5:3 prispeval celo hat-trick, zdaj pa se lahko pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov v Parizu osredotoči na lov za Bayernom in Leipzigom v 1. Bundesligi, kjer ima Borussia (42 točk) trenutno tri točke manj od Leipziga (45) in štiri od največjega rivala Bayerna (46).