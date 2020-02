Haaland spet blestel, Bavarci skočili pred Leipzig

Nogometaši Leipziga, Kevin Kampl zaradi poškodbe gležnja ni igral, so gostili Borussio iz Monchengladbacha. Gostje so že v prvem polčasu z dvema zadetkoma poskrbeli za šok na Red Bull Areni, v drugem polčasu pa so domači po zaslugi Patrika Schicka in Christopherja Nkunkuja prišli do točke (2:2).

TEKMA

To je izkoristil njihov rival za prvenstveno lovoriko, münchenski Bayern. Bavarci so se namreč iz gostovanja v Mainzu vrnili s tremi točkami ter se tako zavihteli na vrh Bundeslige. Bavarski stroj je vse tri zadetek dosegel v prve pol ure tekme, najprej se je med strelce vpisal klubski golgeter Robert Lewandowski, za njim sta zmago potrdila še Thomas Muller in Thiago Alcantara. Domači so pred koncem prvega polčasa le uspeli priti do častnega zadetka, s strelom z glavo je Manuela Neuerja premagal Jerry St. Juste.

TEKMA

Dortmund s petardo v mrežo Berlinčanov

Dortmund je gostil Union Berlin, ponovno pa je blestel norveški nogometni dragulj Erling Braut Haaland. Pridobitev zimskega prestopnega roka je namreč tresla mrežo tudi na ob tretji prvenstveni predstavi v dresu Borussie. Prvi zadetek za domače je sicer dosegelJadon Sancho, pet minut zatem se je na seznam strelcev vpisal še Norvežan.

Prvi zadetek Haalanda: