Haaland: Štirje goli? Ob polčasu sem popil energetski napitek

Mladi Norvežan je v sezoni 2019/20 v vseh tekmovanjih zabil 44 golov, od tega 28 za Salzburg in po januarskem prestopu še 16 za Dortmund. Tudi v letošnjem tekmovalnem obdobju je zabil šest golov v nemškem prvenstvu ter štiri v Ligi prvakov. Nagrado zlatega dečka so v 17-letni zgodovini med drugimi prejeli tudi Lionel Messi, Kylian Mbappe, Sergio Agüero, Paul Pogba in Wayne Rooney.

Torej je vse zadetke na Olimpijske stadionu zabil v nadaljevanju, kar daje njegovemu dosežku še večjo težo. "Zakaj sem zabijal le v drugem polčasu? Verjetno zato, ker sem ob pavzi v slačilnici popil energetski napitek. Povsem resno pravim," jeBildu zaupal Norvežan. "Dobil sem krila, a ni bil to napitek, ki ti da krila. Vem le to, da sem zabil štiri lepe gole in pomagal ekipi k novi zmagi. To je najvažneje," je še dodal 20-letni napadalec rumeno-črnih. Haaland je komentiral tudi debi Youssoufa Moukokeja za Borussio. 16-letnik, ki je postal najmlajši debitant v Bundesligi.