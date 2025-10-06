Svetli način
Haaland v Barcelono? Guardiola odgovarja: O njem sanja vsak klub

06. 10. 2025 18.53

To, da pri Barceloni želijo, da bi v prihodnosti njihove barve nosil Erling Haaland, ni nobena skrivnost. O tem je zdaj spregovoril tudi trener sinje modrih Pep Guardiola: "Razumem, da Barcelona sanja o njem. Če ne bi bil naš igralec, bi ga želeli tudi mi."

Erling Haaland je že nekaj let med najboljšimi napadalci sveta. Izjemne številke niza tudi v aktualni sezoni, ko je na sedmih tekmah prvenstva zabil devet golov, na dveh tekmah Lige prvakov pa tri. Posledično je norveški stroj za zadetke na seznamu želja številnih evropskih velikanov, tudi Barcelone, ki bo morala kmalu najti zamenjavo za Roberta Lewandowskega.

S 25-letnim Norvežanom naj bi bil obseden predsednik katalonskega velikana Joan Laporta, veliko oviro pa poleg vsega ostalega predstavlja tudi pogodba Haalanda. Ta je letos sodelovanje s klubom podaljšal do leta 2034, njegova odkupna klavzula pa naj bi znašala 250 milijonov evrov.

Trenerji redko govorijo o špekulacijah glede prestopov nogometašev, a Pep Guardiola tokrat s tem ni imel nobenih težav: "Obstaja klub, ki ne sanja o Haalandu? Razumem, da Barcelona sanja o njem. Če ne bi bil naš igralec, bi ga želeli tudi mi. Tukaj ima dolgo pogodbo. Mislim, da ni tako neumen, da bi podpisal nekaj, česar ne želi doseči. Ampak to je nogomet, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo."

KOMENTARJI (12)

cripstoned
06. 10. 2025 20.24
+1
Ahahahahaha prejsnji teden julian alvarez, ta teden halaand...realnost pa je taksna da niso imeli denarja za zimzelenega perisica....realno kdo razen odsluzenih igralcev bi sploh sel v to sodnisko sramoto od kluba ki bo cez 2.sezoni kazensko pristal v segundi
ODGOVORI
1 0
zapiramvamustaaa
06. 10. 2025 20.16
+6
Kaj ste ja malo nori haha.Pa Barca je sredi bankrota in če se ne zapufa ori komu za milijarde ji grozi delegacija v peto ligo pubeci moji zlati;)
ODGOVORI
6 0
manucao
06. 10. 2025 19.59
+6
Nekoč so pač na veliko zapravljali in kupovali za velike denarje Dembeleja, Griezmana, Coutinha. Potem je nastala kriza iz katere se ne bodo izvlekli še lep čas. Enostavno je to klub v katerem so sami nesposobnjakoviči (Decco,Krkič,Laporta). Vsi brez vizije in znanja.
ODGOVORI
7 1
Kolllerik
06. 10. 2025 19.14
-2
Saj ni nor, da bo prišel v to Perez ligi...
ODGOVORI
4 6
manucao
06. 10. 2025 19.33
+2
Ne,ni nor,da bo prišel v ta propadli klub. Barcelona nima denarja niti za Šeška!!!
ODGOVORI
7 5
Kolllerik
06. 10. 2025 19.55
-3
Ima ga zadosti, da vas tolče realčke, če le pridete blizu
ODGOVORI
2 5
manucao
06. 10. 2025 19.56
+3
Samo pri tem neumnem komentarju se vidi kako vi (navijači Barce) gledate na nogomet. Haland bi stal nekako okrog 200 milijončkov katerih Barcelona še lep čas ne bo imela. To je prvi in zadnji pogoj.
ODGOVORI
5 2
Kolllerik
06. 10. 2025 19.59
-3
Real ga bo kupil....
ODGOVORI
2 5
manucao
06. 10. 2025 20.05
+3
Brez problema.
ODGOVORI
4 1
Vladimir.Krutov
06. 10. 2025 20.18
-4
kot takrat ko je mbappe prišo gratis in je ves denar bil za halanda...
ODGOVORI
0 4
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
06. 10. 2025 19.03
-5
Iz prve v drugo ligo ne podpises dokler nisi cisto pred penzijo.
ODGOVORI
2 7
GUNDABAD
06. 10. 2025 19.03
-1
ma kaj bo Laporta, dolžen okoli in okoli, še ti k so u Barsi ne bojo dobili plač.
ODGOVORI
3 4
