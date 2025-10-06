Haaland v Barcelono? Guardiola odgovarja: O njem sanja vsak klub

Erling Haaland je že nekaj let med najboljšimi napadalci sveta. Izjemne številke niza tudi v aktualni sezoni, ko je na sedmih tekmah prvenstva zabil devet golov, na dveh tekmah Lige prvakov pa tri. Posledično je norveški stroj za zadetke na seznamu želja številnih evropskih velikanov, tudi Barcelone, ki bo morala kmalu najti zamenjavo za Roberta Lewandowskega .

S 25-letnim Norvežanom naj bi bil obseden predsednik katalonskega velikana Joan Laporta, veliko oviro pa poleg vsega ostalega predstavlja tudi pogodba Haalanda. Ta je letos sodelovanje s klubom podaljšal do leta 2034, njegova odkupna klavzula pa naj bi znašala 250 milijonov evrov.

Trenerji redko govorijo o špekulacijah glede prestopov nogometašev, a Pep Guardiola tokrat s tem ni imel nobenih težav: "Obstaja klub, ki ne sanja o Haalandu? Razumem, da Barcelona sanja o njem. Če ne bi bil naš igralec, bi ga želeli tudi mi. Tukaj ima dolgo pogodbo. Mislim, da ni tako neumen, da bi podpisal nekaj, česar ne želi doseči. Ampak to je nogomet, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo."