Haaland v lovkah Uniteda: Norvežanov oče obiskal vražji klubski center

Norvežan se ne ustavi niti v elitnem evropskem tekmovanju, svoj debi med elito je oznanil s hat-trickom. Na vsega štirih tekmah je dosegel že sedem zadetkov. Nič čudnega torej, da je mladenič vzbudil pozornost enega najtrofejnejših evropskih klubov - Manchester Uniteda. Rdeči vragi so se v tej sezoni sicer morali zadovoljiti z Ligo Evropa, a to jih ne ustavi, da ne bi svojih lovk stegovali po največjih nogometnih biserih. V januarju naj bi tako, po poročanju španskih medijev, v svoje vrste želeli zvabiti Haalanda in Borussijinega Jadona Sancha.

Vrtoglave vsote za najstnika

V Unitedu so pripravljeni takoj po prestopu Haalanda spet posoditi nazaj v Salzburg, če bi bil to edini način, da si zagotovijo njegovo zvestobo. Da mladi Norvežan obeta nakazuje tudi njegova cena, po špekulacijah evropskih nogometnih strokovnjakov, glede trenutnih tržnih vrednosti, se le ta giblje okrog 100 milijonov evrov. Med realnejšimi zneski se sicer omenja 60 milijonov evrov s katerimi bi se zadovoljili tudi v Salzburgu. Kljub ceni pa se zanj med drugim zanima tudi italijanski Juventus, ta je bil pred časom le še podpis oddaljen od pogodbe z Haalandom, vendar je ponudbo zavrnil kar napadalec sam, saj ni želel obsedeti na klopi. Januarja se je tako Norvežan preselil v Salzburg s katerim je podpisal pogodbo vse do leta 2023.