Nogomet

Haaland v strelski krizi, Guardiola odrezav: 'Ne vem, kako se počuti, nisva večerjala skupaj'

Manchester, 27. 01. 2026 17.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Erling Haaland in Pep Guardiola

Manchester City je v novo leto vstopil s slabšo rezultatsko formo. Meščani so si poleg treh zaporednih remijev v ligi privoščili tudi nepričakovan spodrsljaj na gostovanju pri Bodø/Glimtu v Ligi prvakov. Krizo varovancev Pepa Guardiole spremlja tudi strelski post Erlinga Haalanda, ki je v letu 2026 dosegel zgolj en zadetek.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Meščani so si na mrzlem gostovanju v več kot 3000 kilometrov oddaljenem Bodu privoščili veliko sramoto. Norvežani so bili boljši in zasluženo zmagali z rezultatom 3:1. City si je tako dodobra zakompliciral neposredno uvrstitev v osmino finala, z 12 točkami na lestvici si usode ne krojijo več sami, ampak so odvisni od ostalih rezultatov in kalkulacij zadnjega kroga elitnega evropskega tekmovanja.

V svoji domovini je praznih rok spet ostal Erling Haaland, ki se ne more otresti slabega strelskega začetka leta. Norvežan, ki je sicer še vedno pri neverjetnih 20 ligaških zadetkih, je nazadnje zabil 7. januarja proti Brightonu. Haaland je sezono začel v svojem robotskem slogu, ko je skoraj na vsaki tekmi dosegel vsaj dva zadetka. Upad 25-letnikove forme je povezan tudi z napornim ritmom, ki nogometašem narekuje zelo malo počitka.

Pep Guardiola
Pep Guardiola
FOTO: AP

O Haalandovi formi so novinarji povprašali tudi Pepa Guardiolo, ki pa je bil s svojim odgovorom netipično odrezav: "Ne vem, kako se počuti, nisva bila na večerji," je povedal katalonski strateg. Presenetil je tudi s svojim razmišljanjem o pristopu do nogometašev: "Enostavno je, vsi moramo igrati bolje. Napadalcev nikoli ne smeš podcenjevati, ker ti hitro lahko zaprejo usta. Preveč razmišljam, nisem tako blizu s svojimi igralci. Nova generacija trenerjev komunicira samo z videoposnetki. Že tri leta nisem govoril z igralci, tako imam manj problemov."

manchester city erling haaland pep guardiola strelska forma
