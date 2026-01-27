Haaland v strelski krizi, Guardiola odrezav: 'Ne vem, kako se počuti, nisva večerjala skupaj'

Meščani so si na mrzlem gostovanju v več kot 3000 kilometrov oddaljenem Bodu privoščili veliko sramoto. Norvežani so bili boljši in zasluženo zmagali z rezultatom 3:1. City si je tako dodobra zakompliciral neposredno uvrstitev v osmino finala, z 12 točkami na lestvici si usode ne krojijo več sami, ampak so odvisni od ostalih rezultatov in kalkulacij zadnjega kroga elitnega evropskega tekmovanja.

V svoji domovini je praznih rok spet ostal Erling Haaland, ki se ne more otresti slabega strelskega začetka leta. Norvežan, ki je sicer še vedno pri neverjetnih 20 ligaških zadetkih, je nazadnje zabil 7. januarja proti Brightonu. Haaland je sezono začel v svojem robotskem slogu, ko je skoraj na vsaki tekmi dosegel vsaj dva zadetka. Upad 25-letnikove forme je povezan tudi z napornim ritmom, ki nogometašem narekuje zelo malo počitka.