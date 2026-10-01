Haaland v tožbo proti norveški letalski družbi

Zadeva se nanaša na nezakonito uporabo zaščitnih znakov Erlinga Haalanda s strani letalske družbe v okviru promocije letalskih vozovnic med svetovnim prvenstvom, je danes za AFP sporočil odvetnik norveškega napadalca Thomas Hagen. 26-letni nogometaš Manchester Cityja je poleti norveški izbrani vrsti krepko pomagal pri uvrstitvi v četrtfinale SP.

Natančen predmet spora sicer ni znan, je pa norveški časopis Verdens Gang poročal, da je letalska družba z družbenih omrežij umaknila fotomontažo, na kateri je bilo prikazano eno od njenih letal z značilnim Haalandovim čopom, dokler si Norvežan pred začetkom letošnje sezone ni postrigel las. Letalska družba je potrdila, da je prejela sodno odredbo, ki pa jo "težko razume". "Tako kot skoraj celotna Norveška smo tudi mi to poletje navijali za reprezentanco, in sicer s pomočjo nekaj spontanih objav, ki so jih navdihnili trendi na družbenih omrežjih," je dejala tiskovna predstavnica družbe.