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Nogomet

Haaland v tožbo proti norveški letalski družbi

Oslo, 01. 10. 2026 14.55 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Erling Haaland

Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland toži norveško letalsko družbo Norwegian Air Shuttle zaradi njene nezakonite uporabe njegove podobe. Letalska družba sicer trdi, da je tožba nerazumljiva in obžalovanja vredna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slika zaradi katere Haaland toži norveško letalsko družbo
Slika zaradi katere Haaland toži norveško letalsko družbo
FOTO: X

Zadeva se nanaša na nezakonito uporabo zaščitnih znakov Erlinga Haalanda s strani letalske družbe v okviru promocije letalskih vozovnic med svetovnim prvenstvom, je danes za AFP sporočil odvetnik norveškega napadalca Thomas Hagen. 26-letni nogometaš Manchester Cityja je poleti norveški izbrani vrsti krepko pomagal pri uvrstitvi v četrtfinale SP.

Natančen predmet spora sicer ni znan, je pa norveški časopis Verdens Gang poročal, da je letalska družba z družbenih omrežij umaknila fotomontažo, na kateri je bilo prikazano eno od njenih letal z značilnim Haalandovim čopom, dokler si Norvežan pred začetkom letošnje sezone ni postrigel las. Letalska družba je potrdila, da je prejela sodno odredbo, ki pa jo "težko razume". "Tako kot skoraj celotna Norveška smo tudi mi to poletje navijali za reprezentanco, in sicer s pomočjo nekaj spontanih objav, ki so jih navdihnili trendi na družbenih omrežjih," je dejala tiskovna predstavnica družbe.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: Profimedia

"Žalostno je, da je bila ta podpora sprejeta s pravnimi ukrepi, vendar upamo, da bomo vzpostavili razumen dialog in da bomo tudi v prihodnje lahko še naprej podpirali naše skupne športne junake," je dodala. Kot še poroča Verdens Gang, je obravnava na okrožnem sodišču v Oslu predvidena za 9. oktober.

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KOMENTARJI1

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rok1211
01. 10. 2026 16.11
haha pa to crkneš
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