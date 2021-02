Haaland zablestel z izjemnim golom na derbiju, zmago posvetil navijačem

Borussia Dortmund je po precejšnjih težavah v domačem prvenstvu, kjer je nazadnje remizirala s Hoffenheimom (2:2) in izgubila s Freiburgom (1:2), spet na zmagovitih tirnicah. Po lepi zmagi na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Sevilli (3:2) je tako kot v Andaluziji dva gola na gostovanju v Gelsenkirchnu zabil največji zvezdnik ekipe Erling Haaland. Dvoboj večnih tekmecev, Schalke le čudež reši pred selitvijo v nižji rang tekmovanja, je bil pričakovano precej neizenačen, Borussia pa je še posolila rane velikih lokalnih rivalov ter si sama izboljšala položaj v lovu za vozovnicami Lige prvakov.

"Želeli smo pokazati, kdo smo. Vsi vedo, kaj ta tekma pomeni navijačem. Morda je najpomembnejša,"je dejal vezist Emre Can."Če vsi storijo še korak več, smo zelo močni. Zdaj ne smemo popustiti in to moramo pokazati vsako tekmo. Še vedno lahko upamo na dobro sezono."