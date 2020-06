Haaland znova pokazal mojstrstvo: vstopil kot rezervist in v zadnjem napadu rešil Borussio

Nogometaši Borussie so v 31. krogu nemške Bundeslige v gosteh premagali Fortuno Düsseldorf (1:0), potem ko je v zadnji akciji tekme zadetek z glavo dosegel tokratni rezervist in povratnik po poškodbi Erling Braut Haaland. Z 20. zmago sezone so Dortmundčani vsaj začasno zmanjšali zaostanek za Bayernom, ki bo tekmo 31. kroga odigral v večernih urah.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Borussia Dortmund je sicer dosegla zadetek že v rednem delu tekme, s krasnim volejem se je v 65. minuti tekme izkazal Raphaël Guerreiro, a je glavni sodnik tekme Sascha Stegemann zadetek po posredovanju VAR-a razveljavil, saj je ta pokazal, da je pred strelom Guerreira žoga zadela v roko. Trpljenje Borussie je naposled globoko v sodnikovem dodatku (tekla je 95. minuta) le odrešilErling Braut Haaland,norveški čudežni deček, ki se je takoj po vrnitvi po poškodbi kolena vpisal med strelce in poskrbel za 20. zmago Borussie v tej sezoni Bundeslige. Z natančno podajo, ki je romala točno na glavo Haalanda, se je tokrat izkazal Manuel Akanji. Haaland je sicer v igro vstopil kot rezervist, in sicer v 61. minuti tekme, ko je zamenjal belgijskega vezista Axela Witsela. Borussia, ki tokrat z igro ni navdušila, proti vratom domačinov je sprožila le štirikrat, je zdaj pri 66 točkah. Tretji RB Leipzig jih ima 62. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bundesliga, 31. krog, sobotne tekme:

Düsseldorf - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Haaland 90+5. FC Köln - Union Berlin 1:2(0:1)

Cordoba 90+2. ; Friedrich 39., Gentner 67. Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 1:4(1:0)

Piatek 24.; Dost 51., Silva 62., 86., N'Dicka 68. Paderborn -Werder Bremen 1:5(0:3)

Sabiri 66.; Klaassen 20., 39., Osako 34., Eggestein 59., Fullkrug 90+2. Wolfsburg - Freiburg 2:2 (2:1)

Weghorst 14., 27./11-m; Holer 43., Salai 46. 18.30: Bayern München - Borussia Mönchengladbach