Haaland zrušil rekord v Bundesligi

Pestro je bilo tudi v Dortmundu. Tam so domači najprej lovili zaostanek z 0:2 (Gerrit Holtmann, Sebastian Polter), kar jim je po zaslugi zvezdnika Erlinga Haalanda tudi uspelo. Norvežan je poskrbel za "hat trick" z goli v 18., 30. in 62. minuti in obenem postavil še rekord Bundeslige, saj je 60. gol v tem tekmovanju dosegel že na svoji 65. tekmi in tako izboljšal dosežek Friedhelma Konietzke iz davnega leta 1966, ki je za 60. gol potreboval 76 tekem. A kljub rekordu so bili na koncu rumeno-črni slabe volje, saj je Bochum ob koncu zrežiral preobrat in z zadetkoma Miloša Pantovića in Jürgena Locadie slavil s 4:3. V boju za obstanek sta se obe tekmi končali 1:1. Če bi Hertha premagala Arminio, bi si že zagotovila prvoligaški status, tako pa ima še nekaj možnosti tudi Stuttgart, ki je igral 1:1 z Wolfsburgom in za Berlinčani še vedno zaostaja štiri točke. Köln pa je danes visoko s 4:1 premagal Augsburg.

Izidi, 32. krog:

Union Berlin - Greuther Fürth 1:1 (0:1)

Michel 72.; Hrgota 33.

Arminia Bielefeld - Hertha 1:1 (0:0)

Nilsson 91.; Tousart 54.

Borussia Dortmund - Bochum 3:4 (2:2)

Haaland 18./11-m, 30./11-m, 62.; Polter 3., Holtmann 8., Locadia 81., Pantović 86./11-m

Augsburg - Köln 1:4 (0:2)

Niederlechner 73.; Thielmann 12., Uth 15., Modeste 63./11-m, 78.

Mainz - Bayern München 3:1 (2:1)

Burkardt 18., Niakhate 27., Barreiro 57.; Lewandowski 33.

Stuttgart - Wolfsburg 1:1 (0:1)

