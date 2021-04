Haalandovo zastopstvo v istem dnevu obiskalo tako Barcelono kot Madrid

Vselej o aktualnem nogometnem dogajanju po Evropi in svetu zelo dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano je na enem od družbenih omrežij zapisal, da je prestopna 'bomba' letošnjega leta, vsaj kar se tiče prihodnosti sijajnega Erlinga Haalanda, praktično zagotovljena.

Komaj 20-letni stroj za zadetke, ki v zadnjih 14 mesecih navdušuje nogometno Evropo v dresu Borussie iz Dortmunda, je v tem trenutku najbolj vroče ime na nogometni tržnici. Kje bo pravzaprav Haaland nadaljeval svojo športno pot, ne ve nihče. Razen tega, da se zanj zanimajo takšni giganti, kot sta največja rivala v svetu nogometa, Barcelona in madridski Real, pa londonski Chelsea ter oba manchestrska velikana. Toda zadnja obiska tako Barcelone kot Madrida nogometaševega očeta Alfa-Ingeja Haalanda v družbi razvpitega nogometnega menedžerja Mina Raiole povesta več kot tisoč besed.

Obisk Barcelone in Madrida pričakovan

Španski mediji so z dokazi podkrepili navedbe Romana, da sta oče mladega norveškega nogometnega zvezdnika in Raiola v istem dnevu obiskala tamkajšnja največja rivala. "Želja Haalandovih zastopnikov je, da se pogovorijo z vsemi interesenti. To bodo storili v naslednjem dnevu ali dveh. Na vrsto bodo zagotovo prišli tudi Chelsea ter oba kluba iz Manchestra," je med drugim zapisal italijanski novinar.

Tako gre pričakovati, da bo norveško-nizozemsko-italijanska ekspedicija že v petek prispela v London, kjer bo opravila nadaljnje pogovore s predstavniki omenjenega angleškega terceta. A jasno je le eno, kar so nenazadnje že večkrat poudarili tudi glavni odločevalci pri Borussii, da Erling Braut Haaland ne bo naprodaj za manj kot 150 milijonov evrov odškodnine.