Haaland: Pričakujemo zahteven dvoboj, zelenica ni v popolnem stanju

Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20.45 v okviru Lige narodov v Stožicah gostila Norvežane. Slovenci so na gostovanju v Oslu morali priznati premoč norveški zasedbi, proti kateri bodo sedaj iskali maščevanje. Toda nekaj se bo seveda vprašalo tudi Erlinga Haalanda in druščino.

Reprezentanci Slovenije in Norveške sta po štirih krogih v skupini B3 točkovno poravnani, enak izkupiček pa ima tudi Avstrija. Norvežani so Slovencem prizadejali edini poraz v tem skupinskem delu, ob tem pa tudi edini poraz v letošnjem koledarskem letu. Skandinavci so v Oslu slavili s 3:0, ko je dvakrat v polno zadel Erling Haaland.

Prav norveški napadalec je pred dvobojem v Stožicah stopil pred predstavnike sedme sile. "Pričakujemo zahteven dvoboj, zelenica ni v perfektnem stanju. Skušali se nam bodo maščevati za poraz na Norveškem, zato bomo morali biti optimalno pripravljeni in odigrati na takšnem nivoju, kot smo pred mesecem dni v Oslu," je dejal.

Stanja stoženske zelenice se je dotaknil tudi selektor Norveške Stale Solbakken. "Mislim, da bo to zelo izenačen obračun. Obe ekipi si želita zmage. Vemo, da Slovenija na domačem igrišču ni izgubila vse od junija 2022, ko jih je premagala Švedska. Igrišče ni v najboljših pogojih, obojni se bomo morali prilagoditi na to. Slovenija to ve že nekaj časa, mi smo to ugotovili na večernem treningu."

Haaland je doslej moči s slovenskim vratarjem Janom Oblakom meril trikrat, prav tolikokrat pa je zatresel slovensko mrežo. "Gre za enega izmed najboljših vratarjev na svetu, zato ga bo zagotovo zahtevno premagati, toda radi imamo izzive, potrudili se bomo po najboljših močeh," se je Škofjeločana, ki mu je enkrat že uspelo zaustaviti norveški napad, dotaknil napadalec Manchester Cityja.

Tudi vprašanju o Benjaminu Šešku se Haaland ni mogel izogniti, tudi o njem ima Norvežan dobro mnenje. "Ja, dobro mu gre pod vodstvom Marca Roseja v Nemčiji. Odlično se razvija, je zelo dober igralec. Upam, da bomo kmalu videli, ali bo prišel v Premier ligo, to bi bilo res krasno. Je pa res dober igralec." Norvežani pogrešajo glavnega kreatorja in kapetana Martin Odegaard je bil zaradi težav z gležnjem odsoten dva meseca. V zasedbo Arsenala se je norveški vezist vrnil na tekmi v Milanu, ko so topničarji gostovali pri Interju, a je priložnost za igro dobil šele v 93. minuti. Precej več minut je Odegaard zaužil štiri dni kasneje na obračunu s Chelseajem, ko je odigral celoten dvoboj, a to se je, kot kaže, izkazalo za napako.

Glavni kreator Arsenala in Norveške se je očitno prezgodaj vrnil v pogon, saj ponovno čuti bolečine, za nameček pa je požel tudi nekaj kritik norveške javnosti, ki mu očita igranje za klub, potem pa odsotnost na reprezentančnih obveznostih.

"Odtreniral je dva treninga, nato pa odigral 95 minut. V nedeljo zvečer ni bil v dobrem stanju, še slabše pa je bilo v ponedeljek. Skupaj z zdravniškim osebjem je sprejel težko odločitev, a hkrati tudi enostavno glede na njegovo stanje," je pojasnil Solbakken.

V bran mu je stopil tudi Haaland: "Želim si, da bi bil Martin z nami, a tako je. V primeru poškodbe gležnja dobite okvirni čas, v katerem se boste vrnili po poškodbi. Potem treniraš. Toda ko je odigral 90 minut, je prišlo do reakcij v gležnju, ki so lahko negativne. Ljudje morajo to razumeti. Martin je nekdo, ki bi dal vse za Norveško. To lahko vidite na vseh tekmah, ki jih je v zadnjih letih odigral za Norveško." Prav Haaland bo od odsotnega Odegaarda prevzel kapetanski trak, ob tem pa dodaja, da uživa v vlogi kapetana. Kritik deležen tudi Haaland Po visokem porazu proti Avstriji (5:1) se je nad napadalcem Norveške usul plaz kritik, še posebej za njegovo reakcijo po tekmi, ko ni želel govoriti z novinarji. To so na Norveškem mnogi, tudi njegov nekdanji trener Ole Gunnar Solskjaer, označili za nesprejemljivo.

"Nihče ni popoln. Vi niste popolni, jaz nisem popoln. Seveda bi moral govoriti z novinarji. Naslednjič bom. Zaradi tega ni konec sveta, so še bolj pomembne zadeve na tem svetu," je dejal Haaland, ki so ga o tem znova povpraševali norveški novinarji na novinarski konferenci v Stožicah. Norvežan je ob tem dodal: "Kapetan sem, zato prevzemam polno odgovornost za ta poraz. Moral bi se bolj izkazati. Moral bi doseči zadetek v prvem polčasu in bolje odigrati v drugem. Tako je, toda kot sem že dejal, nihče ni popoln. Nisem popoln nogometaš in vi niste popolni novinarji, vsaj tako jaz mislim."

A kritike so v svetu nogometa nekaj vsakdanjega, še posebej za nogometaša takšnega kova. Haaland je v letošnji sezoni na vseh tekmovanjih na 20 tekmah dosegel 18 golov, kljub temu pa mu javnost pogosto očita, da ni v pravi formi. S svojimi norimi številkami je razvadil nogometni svet, ki se čudi že, ko Norvežan na eni tekmi ne doseže zadetka. Toda 24-letnik, ki je na Transfermarktu ocenjen na kar 200 milijonov evrov – celotna slovenska zasedba je ocenjena na 126 milijonov evrov – se na kritike požvižga. "Vseeno mi je, s tem se ne ukvarjam. Kritike prejemam na dnevni ravni. Kritiziran sem na vsake tri dni, če ne dosežem vsaj enega zadetka. Takšno je moje življenje. Kritiziran bom do konca življenja. Tako je. S kritiko moram živeti in zaenkrat mi to ne povzroča težav. Kritizirajte me, kolikor želite," pravi Haaland, ki bo skušal proti Sloveniji popraviti slab vtis z Dunaja.