Haalandu 'svetovala' oče in agent, ki sta zaslužila 23 milijonov evrov

Mino Raiola in Alf Inge Haaland, oče novega napadalca Borussie Dortmund Erlinga Haalanda, sta oba "navijala" za to, da bi biser norveškega in evropskega nogometa iz vrst FC Salzburga prestopil k slovitemu nemškemu klubu. Po poročanju otoških medijev je oče Alf Inge Haaland, nekdanji član Nottingham Foresta, Leeds Uniteda in Manchester Cityja, obiskal več največjih evropskih klubov, na koncu pa se njegov sin tudi po posvetu z najbližjimi in agentom Raiolo ni odločil za povratek na Otok, kjer se je tudi rodil.

Drugoligaša Leedsa iz njegovega rodnega mesta sicer ni bilo med najresnejšimi snubci, je pa to gotovo bil italijanski prvak Juventus. Vse je že kazalo, da bo Haaland oblekel slavni belo-črni dres, a naj bi Torinčani zavrnili zahteve po bajni letni plači v višini osmih milijonov evrov. Tudi pri Manchester Unitedu je Raiola naletel na odločen "ne", čeprav na klopi Uniteda sedi Haalandov norveški rojak Ole Gunnar Solskjaer, ki ob le dveh "deveticah" Marcusu Rashforduin Masonu Greenwoodu mrzlično išče okrepitev na tem položaju.

Imajo Dortmundčani zvezane roke?

Raiola naj bi s Haalandovim očetom, kot rečeno nekdanjim članom mestnega tekmeca "vragov" Manchester Cityja, zahteval zajeten del denarne pogače v primeru nadaljnje prodaje trenutno šele 19-letnega napadalca, ki je v tej sezoni s številnimi zadetki blestel tudi v Ligi prvakov. Haaland starejši in Raiola naj bi od vodstva Uniteda zahtevala tudi nadzor nad tem, kdaj bi nogometaš lahko zapustil zavetje Old Trafforda z vključitvijo odkupne klavzule v pogodbo. Na Otoku so mediji prepričani, da je Dortmund pristal na vse omenjene zahteve, torej bi lahko v naslednjih sezonah (v primeru nadaljevanja letošnje strelske forme in zanimanja velikih klubov) sledilo več prestopnih sag z Norvežanom v glavni vlogi, a bodo imeli Dortmundčani zvezane roke.

Haaland je za Salzburg v izjemni prvi polovici sezone zabil 28 golov na 22 tekmah, septembra je tudi debitiral za člansko norveško izbrano vrsto. Torinski Tuttosport ocenjuje, da je operacija Borussio Dortmund stala kar 125 milijonov evrov, česar Juventus ni bil pripravljen plačati. 20 milijonov evrov naj bi s prestopom zaslužil Salzburg, 15 Raiola in osem oče Haaland, medtem ko bo (bruto) plača novega člana v prihodnjih letih, pogodbo je podpisal do leta 2024, črno-rumene "olajšala" za 80 milijonov evrov. Polovica bo končala na tekočem računu Skandinavca, ki je po hitrem postopku postal eden najbolje plačanih nogometašev na svetu.

