Haalandov prestop bo Man City stal 350 milijonov evrov

V zadnjih tednih in mesecih se je veliko ugibalo, kje bo kariero nadaljeval golgeter dortmunske Borussie, Erling Haaland. Kot kaže, je sedaj vse le še stvar podrobnosti in uradnega podpisa pogodbe, saj se zdi, da je mladi Norvežan "zacementiran" pri Manchester Cityju. Znane so tudi nekatere finančne podrobnosti – tako naj bi angleški klub plačal 75 milijonov evrov odškodnine.

Tako je že skoraj gotovo, da bo 21-letnik svojo kariero nadaljeval pri Pepu Guardioli iz Manchester Cityja. Glede na pisanje nemškega Sky Sportsa so vse težave s prestopom Erlinga Haalanda iz Borussie Dortmund rešene in bi moral biti Norvežan ta teden tudi že uradno predstavljen kot igralec meščanov. Po poročanju komercialne televizijske postaje je glavni izvršni direktor angleškega prvoligaškega kluba Manchester City Ferran Soriano generalnega direktorja BVB Hansa-Joachima Watzkeja obvestil, da so Angleži pripravljeni aktivirati dogovorjeno izstopno klavzulo v Haalandovi pogodbi Manchester City bo moral Borussii plačati 75 milijonov evrov odškodnine (pogoj je, da v enkratnem znesku), celoten posel pa naj bi Manchester City stal okoli 350 milijonov evrov. Norvežan naj bi se dogovoril za petletno pogodbo, ki mu bo prinesla 585.000 evrov tedenske plače. Enaindvajsetletni visokorasli v Leedsu rojeni norveški nogometni zvezdnik velja sicer za ključni člen v konici napada kolektiva iz Dortmunda. Pred prihodom v Nemčijo je bil v sezoni 2019/20 član Red Bull Salzburga. Haaland je v začetku leta 2020 prestopil iz Salzburga v Dortmund za 20 milijonov evrov. Če bi bil posel sklenjen, bi Karim Adeyemi rdeče bike zamenjal za Dortmund. Haaland je v tej sezoni za ekipo Dortmunda dosegel 21 golov na 23 tekmah, za rumeno-črne pa je na do sedaj odigranih 88 tekmah dosegel skupno 85 golov. icon-expand Erling Haaland FOTO: AP