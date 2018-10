Habib se je slikal z Bijolom in dejal: Zrušili ste moja najljubša kluba – Real in Anži

Nogometaši CSKA Moskve, za katere igra tudi slovenski reprezentantJaka Bijol, nadaljujejo z dobrimi igrami v tej sezoni. Potem ko so pred dobrima dvema tednoma na kolena spravili Real Madrid, so po reprezentančnem premoru sinoči v 11. krogu ruskega prvenstva slavili na gostovanju pri Anži Mahačkali.

Tekmo si je, kot že zapisano, ogledal tudi borec mešanih borilnih veščin Habib Nurmagomedov. Ta je po tekmi prišel pozdraviti nogometaše CSKA-ja. Strelcu zadetka, izjemno talentiranemu HrvatuNikoli Vlašićuje segel v roku in mu čestital za zmago. "Čestital mi je za zmago, in rekel, da sem v dveh tednih zrušil dva njegova najljubša kluba – Real Madrid in Anži," je po tekmi za 24sata.hr dejal Vlašić, soigralec slovenskega reprezentanta Jake Bijola pri moskovskem CSKA-ju.