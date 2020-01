Hadžić: Do konca januarja bo v Olimpiji še pestro

"Ni moja stvar, s katero upravo bom delal. Ne glede na to, katera bo, bo strokovni štab delal tako, kot je treba," je dejal Hadžić o napovedih skorajšnje spremembe pri lastništvu kluba. Sam se za svoje mesto v trenutno vodilnem moštvu prve slovenske lige ne boji, kot pravi, zanj štejejo predvsem rezultati.

Ameriški poslovnež srbskih korenin Milan Mandarićje namreč tik pred prodajo kluba nemškim vlagateljem. Prenos lastništva naj bi se zgodil čez teden dni na izredni volilni skupščini kluba, do takrat morajo Nemci še poravnati kupnino.

Kot je dejal Hadžić, sam nima informacij o bistvenih spremembah v strategiji kluba v luči morebitne lastniške spremembe. "Naš cilj je osvojiti prvo mesto, kar mora biti cilj takega kluba, kot je Olimpija."

Za spomladanski del trener Olimpije napoveduje boj za prvo mesto predvsem z Mariborom, ki trenutno zaostaja za štiri točke, vendar ob tem ocenjuje, da je liga v tej sezoni postala bolj izenačena."Aluminij je presenetil, Mura in Celje sta vedno v igri, a vsekakor mislim, da se bo prvenstvo odločalo med nami in Mariborom."

O igralski zasedbi Olimpije pričakuje skorajšnje odgovore uprave, katera koli to že bo. "Uprava bo morala povedati, če bo kakšen nov igralec prišel. Verjetno bo kdo odšel, to bo jasno do konca prestopnega roka (konec januarja, op. p.)," je povedal.