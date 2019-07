Hadžić in Šme sta si enotna: 'To je nogomet'

Pred novinarje je na novinarski konferenci po tekmi stopil trener Olimpija Safet Hadžić, ki mu je žal številnih zapravljenih priložnosti: "Rad bi čestital igralcem, dali so vse od sebe. Imeli smo smolo, tudi po naših napakah smo gole dobili prepoceni. Vse se je odvijalo tako, da namesto, da bi šla žoga mimo gola, je šla v mrežo. Nismo realizirali, kar bi morali. Nasprotniki so naredili bunker, ki ga je težko prebiti. Mi bi morali v območju 20 metrov od gola odreagirati bolje in večkrat streljati. Tekmo bomo poskušali obrniti v svojo korist v Latviji."



Podobno je razmišljal branilec zmajev Denis Šme. Slovenjgradčan kljub porazu napoveduje, da se s soigralci pred povratnim srečanjem nikakor ne bodo predali: "Danes se žal ni izšlo, a to nam daje še dodatno motivacijo za prihodnji četrtek, da v Ljubljano pripeljemo drugi krog kvalifikacij in da se bodo tu še naprej gledale kvalifikacije za ligo Evropa."

Olimpija - Rigas