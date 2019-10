Hadžić priložnost ponudil 18-letnemu talentu Stefanu Petroviću

Nogometaši Olimpije so derbi vodilnih ekip dobili 15. kroga dobili s 3:1 (na vrhu lestvice imajo zdaj pet točk prednosti pred Mariborom in Aluminijem), Stefan Hadžić pa je v 90. minuti v igro poslal talentiranega Stefana Petrovića, slovenskega nogometaša in otroka Olimpije, ki je skozi dal vse starostne kategorije zmajev. Petrović sicer že kar nekaj časa trenira s člansko ekipo, skupaj s kadeti pa zaseda prvo mesto. S to potezo je Hadžić potrdil besede Milana Mandarića, ki je pred časom že znal odstaviti trenerje, ki niso sledili usmeritvi kluba, ki želi vzgajati dobre in talentirane domače nogometaše. Očitno se v Olimpiji vse bolj ozirajo tudi proti slovenskim mladcem, kar bo nedvomno dobro tudi za reprezentančni nogomet.