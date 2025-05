Hrvaški večni derbi pripadel Dinamu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaši v belih dresih so prvo pravo priložnost v prvem polčasu, v katerem nobena ekipa ni sprožila niti enega strela proti vratom, dočakali v sodnikovem dodatku. Filip Krovinović je zaposlil Micheleja Šega na levi strani, slednji pa je bil premalo natančen.

Sledila je poškodba Dinamovega branilca Raula Torrenteja , ki je po dvoboju z Livajo v bolečinah obležal na tleh. Zaradi poškodbe kolena so Španca na nosilih odnesli z igrišča, zamenjal pa ga je Niko Galešić .

Glavni sodnik Erceg je dopuščal precej grobo igro, kot se za derbi tudi spodobi, a to je v določenih trenutkih ujezilo domačo klop. Po eni izmed burnih reakcij je bil izključen Stjepan Badrov .

V 22. minuti so gledalci na nabito polnem Poljudu - zbralo se jih je 32.111 - videli prvo resnejšo priložnost. Po podaji Stefana Ristovskega je do strela prišel Petar Sučić , v zadnjem trenutku pa je strel talentiranega hrvaškega vezista, ki se poleti seli v Milano k Interju, blokiral Filip Uremović .

V 18. minuti se je na derbiju prvič zaiskrilo. Nogometaši Hajduka so zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je Nazarij Rusin ob trku z Josipom Mišićem padel v kazenskem prostoru. A glavni sodnik Mateo Erceg se na zaigran padec ni odzval. Zatem sta si v lase skočila še Martin Baturina in Marko Livaja , a tudi to je šlo hitro v pozabo.

Po odmoru so do izredno pomembnega zadetka prišli Zagrebčani, ki so bili ob prihodu na igrišče pričakovano deležni glasnih žvižgov domačih navijačev. Neverjetno napako si je privoščil vratar Ivan Lučić, kar je izkoristil Ronael Pierre-Gabriel.

Domači so se po prejetem zadetku prebudili, zaigrali bolje in pet minut zatem izenačili. Kožo Hajduka je znova reševal Livaja, ki je krasno sprejel podajo Šimuna Hrgovića, preigral Ristovskega in zaključil v oddaljeni kot Dinamovih vrat.

A modri so ekspresno odgovorili in še drugič povedli. Pred vrata Hajduka je dober predložek poslal Marko Pjaca, do strela z glavo pa je prišel preveč osamljeni Sandro Kulenović, ki je ugnal neprepričljivega Lučića.

Nato je bil dvoboj za nekaj minut prekinjen, saj so na igrišče začele leteti bakle. Tekma se je zatem nadaljevala, do velike priložnosti pa so prišli Splitčani. V imenitnem položaju se je znašel rezervist Bruno Durdov, ki po mnenju mnogih uživa premalo zaupanja trenerja Gennara Gattusa. 17-letnik je premagal gostujočega vratarja Ivana Nevistića, a s potezo tekme in izjemnim obrambnim vložkom se je izkazal Galešić.

Hajduk je še naprej pritiskal. Zadišalo je po enajstmetrovki za domače, a sodnik Erceg se ni oglasil. Dalmatinci so zahtevali kazenski strel, potem ko je Kevin Theophile-Catherine s kolenom zadel Aleksandarja Trajkovskega.

Na drugi strani je Dinamo v 12. minuti sodnikovega dodatka postavil piko na i, ko je za končnih 3:1 poskrbel Sučić. Znova je zelo slabo posredoval Hajdukov vratar Lučić, omeniti pa velja, da je bil pred začetkom akcije storjen tudi prekršek nad Livajo.

Dinamo, ki je bil še pred nekaj tedni v povsem izgubljenem položaju za naslov, je tako vsaj začasno prevzel prvo mesto na lestvici. Zagrebčani imajo pred Hajdukom in Rijeko dve točki prednosti, a moštvo iz tretjega največjega hrvaškega mesta v nedeljo čaka še tekma z Gorico.