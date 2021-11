Hajduk Split ima novega trenerja

44-letni letni Litovec Valdas Dambrauskas je nazadnje vodil bolgarski Ludogorec iz Razgrada, s katerim se je razšel v začetku prejšnjega meseca. Na klopi Ludogorca je bil deset mesecev in med drugim v kvalifikacijah za Ligo prvakov izločil tudi slovenskega prvaka Muro. Skupaj z Dambrauskasom bosta strokovni štab Hajduka okrepila še 47-letni Marius Skinderis in 36-letni Justinas Gasiunas .

Na Hrvaškem je med februarjem 2020 in januarjem 2021 Dambrauskas že vodil Gorico, pred tem pa je v članskem nogometu deloval predvsem v baltskem nogometu in vodil Žalgiris, Ekranas in RFS.