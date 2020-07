Hajduk po sporni odločitvi HNS: Ali premorete vsaj kanček poštenosti?

Hrvaška mladinska liga je bila zaradi koronavirusa prekinjena po nepopolno odigranih 17 krogih. Vodilni Hajduk je imel 42 točk, dve več od Dinama, poleg tega pa so imeli Splitčani za 11 zadetkov boljšo gol razliko in tudi boljši izkupiček na medsebojni tekmi, ko so slavili z 1:0. A tudi v Zagrebu so imeli močan argument, zakaj bi morala prvenstvo in posledično nastopanje v mladinski Ligi prvakov pripasti njim. Odigrali so namreč tekmo manj, saj je bilo prvenstvo prekinjeno, še preden bi lahko odigrali srečanje 17. kroga protu predzadnjemu Dugopolju.

In na koncu je HNS v svoji odločitvi upoštevala prav to dejstvo. Vodilni možje hrvaškega nogometa so se namreč odločili, da prvaka določijo po koeficientu osvojenih točk na tekmo, v katerem pa so v malenkostni prednosti Zagrebčani. Na 16 tekmah so v povprečju osvojili 2,5 točki, medtem ko so nogometaši Hajduka na 17 srečanjih osvojili 2,47 točke.